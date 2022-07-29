https://ria.ru/20220729/otnosheniya-1805986695.html

Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США

Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США - РИА Новости, 29.07.2022

Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США, которые остро нуждаются в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:46

2022-07-29T20:46

2022-07-29T20:46

сергей лавров

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_94db003b0f2154290716d7e5e099b5a8.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США, которые остро нуждаются в нормализации, заявили в МИД РФ."Проведён обмен мнениями по проблематике двухсторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации", - говорится по итогам телефонного разговора, который прошел по инициативе американской стороны.

https://ria.ru/20220729/predlozheniya-1805981224.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, энтони блинкен