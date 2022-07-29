https://ria.ru/20220729/otnosheniya-1805986695.html
Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США
Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США, которые остро нуждаются в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:46
2022-07-29T20:46
2022-07-29T20:46
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США, которые остро нуждаются в нормализации, заявили в МИД РФ."Проведён обмен мнениями по проблематике двухсторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации", - говорится по итогам телефонного разговора, который прошел по инициативе американской стороны.
https://ria.ru/20220729/predlozheniya-1805981224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, энтони блинкен
Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США
Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США, которые остро нуждаются в нормализации