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Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США - РИА Новости, 29.07.2022
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Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США
Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США, которые остро нуждаются в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:46
2022-07-29T20:46
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США, которые остро нуждаются в нормализации, заявили в МИД РФ."Проведён обмен мнениями по проблематике двухсторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации", - говорится по итогам телефонного разговора, который прошел по инициативе американской стороны.
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сергей лавров, энтони блинкен
20:46 29.07.2022
 
Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США

Лавров и Блинкен обсудили отношения России и США, которые остро нуждаются в нормализации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместном выходе к прессе в резиденции президента Уганды
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместном выходе к прессе в резиденции президента Уганды - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместном выходе к прессе в резиденции президента Уганды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США, которые остро нуждаются в нормализации, заявили в МИД РФ.
"Проведён обмен мнениями по проблематике двухсторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации", - говорится по итогам телефонного разговора, который прошел по инициативе американской стороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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