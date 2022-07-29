https://ria.ru/20220729/onkologiya-1805854768.html
Онколог объяснил, почему до сих пор не могут вылечивать всех больных раком
Онколог объяснил, почему до сих пор не могут вылечивать всех больных раком - РИА Новости, 29.07.2022
Онколог объяснил, почему до сих пор не могут вылечивать всех больных раком
Раковые клетки могут приспосабливаться к лечению и переставать реагировать на терапию, что представляет одну из главных загадок в онкологии, заявил главный... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:55
2022-07-29T13:55
2022-07-29T14:49
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735247315_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ef6882852b40f2ed4ed260d97dfae0b7.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Раковые клетки могут приспосабливаться к лечению и переставать реагировать на терапию, что представляет одну из главных загадок в онкологии, заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн."Одна из основных загадок — почему же мы его никак не можем вылечить. Смотрите, как продвинулись (в лечении. — Прим. ред.), но не можем, потому что он мутирует. Это такой умный рак", — рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению V Юбилейного международного Форума онкологии и радиотерапии ForLife.По словам специалиста, бывают случаи, когда пациента лечат сложнейшими препаратами, но затем возникает резистентность и лекарство перестает действовать на опухоль.Кроме того, есть работы, описывающие, как врачам приходилось возвращаться к первому варианту химиотерапии, поскольку последующие потеряли эффективность, отметил Каприн.Форум онкологии и радиотерапии ForLife пройдет в Москве с 19 по 23 сентября. В нем примут участие ведущие специалисты из России и стран дальнего и ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20220706/onkologiya-1800746717.html
https://ria.ru/20220723/rak-1804328115.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735247315_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_35ce231c163cb49c4dd2e55dc0c82056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн
13:55 29.07.2022 (обновлено: 14:49 29.07.2022)
Онколог объяснил, почему до сих пор не могут вылечивать всех больных раком
Онколог Каприн: раковые клетки умеют мутировать и приспосабливаться к лечению
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Раковые клетки могут приспосабливаться к лечению и переставать реагировать на терапию, что представляет одну из главных загадок в онкологии, заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
"Одна из основных загадок — почему же мы его никак не можем вылечить. Смотрите, как продвинулись (в лечении. — Прим. ред.), но не можем, потому что он мутирует. Это такой умный рак", — рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению V Юбилейного международного Форума онкологии и радиотерапии ForLife.
По словам специалиста, бывают случаи, когда пациента лечат сложнейшими препаратами, но затем возникает резистентность и лекарство перестает действовать на опухоль.
Кроме того, есть работы, описывающие, как врачам приходилось возвращаться к первому варианту химиотерапии, поскольку последующие потеряли эффективность, отметил Каприн.
Форум онкологии и радиотерапии ForLife пройдет в Москве с 19 по 23 сентября. В нем примут участие ведущие специалисты из России
и стран дальнего и ближнего зарубежья.