https://ria.ru/20220729/onkologiya-1805854768.html

Онколог объяснил, почему до сих пор не могут вылечивать всех больных раком

Онколог объяснил, почему до сих пор не могут вылечивать всех больных раком - РИА Новости, 29.07.2022

Онколог объяснил, почему до сих пор не могут вылечивать всех больных раком

Раковые клетки могут приспосабливаться к лечению и переставать реагировать на терапию, что представляет одну из главных загадок в онкологии, заявил главный... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:55

2022-07-29T13:55

2022-07-29T14:49

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здоровье - общество

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андрей каприн

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Раковые клетки могут приспосабливаться к лечению и переставать реагировать на терапию, что представляет одну из главных загадок в онкологии, заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн."Одна из основных загадок — почему же мы его никак не можем вылечить. Смотрите, как продвинулись (в лечении. — Прим. ред.), но не можем, потому что он мутирует. Это такой умный рак", — рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению V Юбилейного международного Форума онкологии и радиотерапии ForLife.По словам специалиста, бывают случаи, когда пациента лечат сложнейшими препаратами, но затем возникает резистентность и лекарство перестает действовать на опухоль.Кроме того, есть работы, описывающие, как врачам приходилось возвращаться к первому варианту химиотерапии, поскольку последующие потеряли эффективность, отметил Каприн.Форум онкологии и радиотерапии ForLife пройдет в Москве с 19 по 23 сентября. В нем примут участие ведущие специалисты из России и стран дальнего и ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20220706/onkologiya-1800746717.html

https://ria.ru/20220723/rak-1804328115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн