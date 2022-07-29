https://ria.ru/20220729/obstrely-1805755805.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и поселку Пантелеймоновка более 20 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:03

2022-07-29T08:03

2022-07-29T09:06

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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и поселку Пантелеймоновка более 20 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 07:02 ВСУ открыли огонь со стороны Красногоровки по Кировскому и Петровскому районам столицы ДНР."Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.Через восемь минут под обстрел попала Пантелеймоновка — восемь снарядов того же калибра, в 07:20 — Куйбышевский район Донецка (пять снарядов), в 07:30 — Киевский район (шесть снарядов).В 07:50 обстрел возобновился — по Петровскому району украинские силовики выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов, а по Киевскому — семь 152-миллиметровых.Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители. Так, за минувшие сутки в ДНР при обстрелах погиб один человек и 23 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220728/ranenaya-1805710394.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина