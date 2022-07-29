08:03 29.07.2022 (обновлено: 09:06 29.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Донецк, выпустив 22 снаряда калибра 152 миллиметра
Разбитое окно в жилом доме. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и поселку Пантелеймоновка более 20 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, в 07:02 ВСУ открыли огонь со стороны Красногоровки по Кировскому и Петровскому районам столицы ДНР.
"Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Через восемь минут под обстрел попала Пантелеймоновка — восемь снарядов того же калибра, в 07:20 — Куйбышевский район Донецка (пять снарядов), в 07:30 — Киевский район (шесть снарядов).
В 07:50 обстрел возобновился — по Петровскому району украинские силовики выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов, а по Киевскому — семь 152-миллиметровых.
Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители. Так, за минувшие сутки в ДНР при обстрелах погиб один человек и 23 получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.