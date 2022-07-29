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ООН обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке
ООН обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022
ООН обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке
ООН обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке, но не располагает информацией из первых рук, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:39
2022-07-29T21:39
2022-07-29T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
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украина
оон
фархан хак
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ООН, 29 июл – РИА Новости. ООН обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке, но не располагает информацией из первых рук, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. После этого штаб обороны ДНР сообщил, что число погибших при ударе по колонии возросло до 53.В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной Республики".
https://ria.ru/20220729/schet-1805863701.html
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в мире, донецкая народная республика, киев, россия, украина, оон, фархан хак
ООН обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке
ООН обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке, но не обладает информацией из первых рук