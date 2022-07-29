https://ria.ru/20220729/obstrel-1805970777.html

После обстрела ВСУ в Гольмовском нет электричества

После обстрела ВСУ в Гольмовском нет электричества - РИА Новости, 29.07.2022

После обстрела ВСУ в Гольмовском нет электричества

Поселок Гольмовский под Горловкой обесточен после обстрела со стороны украинских войск, ранен мирный житель, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:24

2022-07-29T19:24

2022-07-29T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Поселок Гольмовский под Горловкой обесточен после обстрела со стороны украинских войск, ранен мирный житель, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько."Поселок городского типа Гольмовский под огнем противника! В результате обстрела украинскими карателями ранение по улице Аренского получил мирный житель. Поселок обесточен", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, горловка