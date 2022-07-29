https://ria.ru/20220729/obstrel-1805970777.html
После обстрела ВСУ в Гольмовском нет электричества
После обстрела ВСУ в Гольмовском нет электричества - РИА Новости, 29.07.2022
После обстрела ВСУ в Гольмовском нет электричества
Поселок Гольмовский под Горловкой обесточен после обстрела со стороны украинских войск, ранен мирный житель, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:24
2022-07-29T19:24
2022-07-29T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Поселок Гольмовский под Горловкой обесточен после обстрела со стороны украинских войск, ранен мирный житель, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько."Поселок городского типа Гольмовский под огнем противника! В результате обстрела украинскими карателями ранение по улице Аренского получил мирный житель. Поселок обесточен", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, горловка
После обстрела ВСУ в Гольмовском нет электричества
Мэр Горловки Приходько: после обстрела ВСУ в поселке Гольмовский нет электричества