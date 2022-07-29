https://ria.ru/20220729/obstrel-1805956175.html

Украинские военные обстреляли Макеевку из РСЗО, сбросив мины "Лепесток"

Украинские военные обстреляли Макеевку из РСЗО, сбросив мины "Лепесток" - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские военные обстреляли Макеевку из РСЗО, сбросив мины "Лепесток"

Украинские войска нанесли в пятницу ракетный удар по Макеевке из РСЗО, сбросив запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:27

2022-07-29T18:27

2022-07-29T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

кировский район

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли в пятницу ракетный удар по Макеевке из РСЗО, сбросив запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Кировский р-н Макеевки, под ноги мирных жителей выброшены мины "Лепесток". Украинские боевики нанесли ракетный удар по Кировскому району города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия. Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО ВФУ", - говорится в сообщении.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, макеевка, украина, кировский район