https://ria.ru/20220729/obstrel-1805945540.html

ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток"

ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток" - РИА Новости, 29.07.2022

ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток"

Украинские войска обстреливают Донецка кассетными боеприпасами, содержащими запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:02

2022-07-29T18:02

2022-07-29T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецка кассетными боеприпасами, содержащими запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Кировский район (Донецка). Возле домов 42, 48, 50 и 60 по улице Пинтера раскрылся кассетный боеприпас с минами-лепестками", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство Донецкой Народной республики в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 35 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО "Град" и "Ураган".Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщил, что четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".

https://ria.ru/20220729/obstrel-1805898146.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк