Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток" - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805945540.html
ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток"
ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток" - РИА Новости, 29.07.2022
ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток"
Украинские войска обстреливают Донецка кассетными боеприпасами, содержащими запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:02
2022-07-29T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341280_91:206:3072:1883_1920x0_80_0_0_028b32ede65da45ddb9b48329a642af7.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецка кассетными боеприпасами, содержащими запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Кировский район (Донецка). Возле домов 42, 48, 50 и 60 по улице Пинтера раскрылся кассетный боеприпас с минами-лепестками", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство Донецкой Народной республики в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 35 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО "Град" и "Ураган".Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщил, что четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805898146.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341280_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6d08a64ae19f71472ceb0d2da0310097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк
18:02 29.07.2022
 
ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток"

Мэр Кулемзин: ВСУ обстреливают Донецк боеприпасами, содержащими мины "Лепесток"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецка кассетными боеприпасами, содержащими запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Кировский район (Донецка). Возле домов 42, 48, 50 и 60 по улице Пинтера раскрылся кассетный боеприпас с минами-лепестками", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
16:05Специальная военная операция на Украине
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке
Представительство Донецкой Народной республики в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 35 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО "Град" и "Ураган".
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщил, что четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала