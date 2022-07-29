17:59 29.07.2022 (обновлено: 19:27 29.07.2022)
Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов"
ДНР: ВСУ обстреляли Донецк с применением двух РСЗО "Ураган" с кассетной боевой частью
© AP Photo / Dmitry LovetskyФрагмент ракеты вблизи разрушенного при обстреле дома в Донецке
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Фрагмент ракеты вблизи разрушенного при обстреле дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка с применением РСЗО "Ураган" с кассетной боевой частью, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела. <...> ВФУ вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Константиновка, применив две РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К", — говорится в заявлении.
Кроме того, как рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин, при нападении ВСУ также используют боеприпасы, содержащие запрещенные противопехотные мины "Лепесток".
Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил о четырех пострадавших после атаки на Кировский район столицы республики.
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Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
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