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Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов" - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805943771.html
Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов"
Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов" - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов"
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка с применением РСЗО "Ураган" с кассетной боевой частью, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:59
2022-07-29T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
ленинский район
сцкк
владимир путин
константиновка
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка с применением РСЗО "Ураган" с кассетной боевой частью, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела. &lt;...&gt; ВФУ вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Константиновка, применив две РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К", — говорится в заявлении.Кроме того, как рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин, при нападении ВСУ также используют боеприпасы, содержащие запрещенные противопехотные мины "Лепесток".Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил о четырех пострадавших после атаки на Кировский район столицы республики.Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
ленинский район
константиновка
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ленинский район, сцкк, владимир путин, константиновка, вооруженные силы украины, россия
17:59 29.07.2022 (обновлено: 19:27 29.07.2022)
 
Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов"

ДНР: ВСУ обстреляли Донецк с применением двух РСЗО "Ураган" с кассетной боевой частью

© AP Photo / Dmitry LovetskyФрагмент ракеты вблизи разрушенного при обстреле дома в Донецке
Фрагмент ракеты вблизи разрушенного при обстреле дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Фрагмент ракеты вблизи разрушенного при обстреле дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка с применением РСЗО "Ураган" с кассетной боевой частью, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела. <...> ВФУ вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Константиновка, применив две РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К", — говорится в заявлении.
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Кроме того, как рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин, при нападении ВСУ также используют боеприпасы, содержащие запрещенные противопехотные мины "Лепесток".
Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил о четырех пострадавших после атаки на Кировский район столицы республики.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЛенинский районСЦККВладимир ПутинКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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