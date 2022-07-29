https://ria.ru/20220729/obstrel-1805943771.html

Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов"

Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов" - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские военные обстреляли Донецк из "Ураганов"

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка с применением РСЗО "Ураган" с кассетной боевой частью, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:59

2022-07-29T17:59

2022-07-29T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

ленинский район

сцкк

владимир путин

константиновка

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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка с применением РСЗО "Ураган" с кассетной боевой частью, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела. <...> ВФУ вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Константиновка, применив две РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К", — говорится в заявлении.Кроме того, как рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин, при нападении ВСУ также используют боеприпасы, содержащие запрещенные противопехотные мины "Лепесток".Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил о четырех пострадавших после атаки на Кировский район столицы республики.Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ленинский район, сцкк, владимир путин, константиновка, вооруженные силы украины, россия