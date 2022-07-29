https://ria.ru/20220729/obstrel-1805890516.html

При обстреле Киевского района Донецка погибла женщина

При обстреле Киевского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 29.07.2022

При обстреле Киевского района Донецка погибла женщина

Женщина скончалась из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:47

2022-07-29T15:47

2022-07-29T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Женщина скончалась из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Мирная жительница, получившая ранение во время обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка, скончалась в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)