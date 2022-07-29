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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска за час выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:49

2022-07-29T14:49

2022-07-29T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

красногоровка

украина

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13:18 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 14:20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

красногоровка

украина

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в мире, донецк (днр), красногоровка, украина