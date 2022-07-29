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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами, содержащими мины "Лепесток"
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами, содержащими мины "Лепесток" - РИА Новости, 29.07.2022
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами, содержащими мины "Лепесток"
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР снарядами, содержащими противопехотные мины "Лепесток", сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:23
2022-07-29T12:23
2022-07-29T12:23
специальная военная операция на украине
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горловка
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР снарядами, содержащими противопехотные мины "Лепесток", сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Вооруженные формирования Украины обстреляли Пантелеймоновку снарядами, из которых рассыпались противопехотные мины-лепестки", - написал мэр Горловки в своем Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами, содержащими мины "Лепесток"
Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами с минами "Лепесток"