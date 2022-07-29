https://ria.ru/20220729/obmen-1805742120.html

Адвокат Виктора Бута считает, что США действительно готовы к его обмену

Адвокат Виктора Бута считает, что США действительно готовы к его обмену - РИА Новости, 29.07.2022

Адвокат Виктора Бута считает, что США действительно готовы к его обмену

Стив Зиссу, американский адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, считает, что власти США действительно готовы к... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T01:40

2022-07-29T01:40

2022-07-29T01:40

в мире

виктор бут

сша

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стив Зиссу, американский адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, считает, что власти США действительно готовы к обмену его подзащитного на американских граждан, находящихся в российских тюрьмах.Об этом сообщил РИА Новости сам адвокат, подчеркнув, что именно с этим, по его мнению, связано публичное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в среду, в котором он рассказал о "серьезном предложении" американской стороны в переговорах об обмене заключенными с Россией.До выступления Блинкена в течение долгого времени американские дипломаты воздерживались от комментариев по поводу вероятного обмена, ссылаясь на конфиденциальный характер работы, связанной с освобождением и возвращением в США американцев, находящихся в заключении за рубежом, напомнил адвокат."Я думаю, что есть две явные причины, по которым госсекретарь Блинкен нарушил протокол и начал публично говорить об этом предложении. Во-первых, он хочет публично заверить семьи Грайнер и Уилана (граждан США, находящихся в российских тюрьмах - ред.) в том, что американские власти сделали предложение об обмене, и что теперь решение о том, принять ли это предложение, и если принять, то когда, остается за российским правительством", - сказал агентству юрист, отметив, что семьи американских заключенных, находящихся в России, постоянно напоминают администрации США о ее обязательстве сделать все возможное для возвращения в Америку их родных, и делают это как через СМИ, так и прямыми обращениями в госдепартамент и Белый дом.Он отметил, что госсекретарь США в своем выступлении не назвал имени Бута даже тогда, когда журналисты задали ему прямой вопрос, собираются ли власти США обменивать на него своих граждан."Но из описания госсекретарем Блинкеном президента Байдена как сильного лидера, принимающего трудные решения, очевидно, что он мог иметь в виду только Виктора Бута", - сказал адвокат.Он пояснил, что еще несколько недель назад любой разговор об обмене и возвращении на родину его подзащитного вызывал жесткую негативную реакцию американских чиновников, так как в их сознании и в американском общественном мнении безраздельно главенствовал созданный американскими СМИ, Голливудом и частично властями нарратив, представляющий Виктора Бута как "оружейного барона" мирового масштаба и "торговца смертью", арест которого был "великим свершением" американского правосудия.Такое представление о Буте и сейчас господствует в США, несмотря на то, что даже протоколы суда над россиянином в Нью-Йорке содержат большую долю сомнения федерального суда в истинности такого образа российского бизнесмена. По этой причине решение об обмене Бута является "трудным" для администрации, объяснил адвокат.Но есть причины, продолжил он, по которым многие американцы пришли к пониманию того, что этот обмен отвечает интересам Соединенных Штатов."Джеральд Познер тоже написал честную и взвешенную статью о Викторе и его деле, что помогло сдвинуть чаши весов", - добавил он.Как только это начало происходить, другие великолепные журналисты, а затем и некоторые объективные, беспристрастные представители американского политического истеблишмента стали внимательнее присматриваться к обстоятельствам ареста Виктора Бута и давать четкую и хладнокровную оценку возможности обмена заключенными, рассказал Зиссу."Это позволило нам продолжать информировать американскую общественность, а косвенно и Белый дом, что нет смысла держать Виктора за решеткой, когда его можно обменять на американских граждан", - подытожил адвокат Бута.

https://ria.ru/20220728/obmen-1805542738.html

https://ria.ru/20220728/obmen-1805468686.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/obmen-1805543718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, виктор бут, сша, россия