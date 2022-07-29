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Венесуэла возобновила поставки нефти в Испанию - РИА Новости, 29.07.2022
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Венесуэла возобновила поставки нефти в Испанию
Венесуэла возобновила поставки нефти в Испанию - РИА Новости, 29.07.2022
Венесуэла возобновила поставки нефти в Испанию
Испанская нефтегазовая компания Repsol после двухлетнего перерыва возобновила прием тяжелой венесуэльской нефти в обмен на долговые обязательства... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:32
2022-07-29T20:32
экономика
цены на нефть
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Испанская нефтегазовая компания Repsol после двухлетнего перерыва возобновила прием тяжелой венесуэльской нефти в обмен на долговые обязательства латиноамериканской страны, объем поставок в июле составил 3 миллиона баррелей, сообщило отраслевое агентство Argus."Испанская интегрированная компания Repsol возобновила сделку по поставке нефти в обмен на долговые обязательства Венесуэлы и заявила, что поступление около 3 миллионов баррелей венесуэльской нефти на ее испанские терминалы в этом месяце поможет частично компенсировать снижение маржинальности ее переработки", - говорится в сообщении агентства.Repsol прекратила прием венесуэльской нефти в сентябре 2020 года с целью соблюдения санкций США. До этого объем импорта из Венесуэлы на НПЗ компании составлял 83 тысячи баррелей в сутки.Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали в июне, что госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть. Уточнялось, что операции смогут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам, а нефть должна поступать только в Европу и не может перепродаваться в других регионах.США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть, однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями в случае невыполнения санкций.
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экономика, цены на нефть, венесуэла, сша, европа, pdvsa, eni
20:32 29.07.2022
 
Венесуэла возобновила поставки нефти в Испанию

Испанская Repsol после двухлетнего перерыва возобновила прием тяжелой венесуэльской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Испанская нефтегазовая компания Repsol после двухлетнего перерыва возобновила прием тяжелой венесуэльской нефти в обмен на долговые обязательства латиноамериканской страны, объем поставок в июле составил 3 миллиона баррелей, сообщило отраслевое агентство Argus.
"Испанская интегрированная компания Repsol возобновила сделку по поставке нефти в обмен на долговые обязательства Венесуэлы и заявила, что поступление около 3 миллионов баррелей венесуэльской нефти на ее испанские терминалы в этом месяце поможет частично компенсировать снижение маржинальности ее переработки", - говорится в сообщении агентства.
Repsol прекратила прием венесуэльской нефти в сентябре 2020 года с целью соблюдения санкций США. До этого объем импорта из Венесуэлы на НПЗ компании составлял 83 тысячи баррелей в сутки.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали в июне, что госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть. Уточнялось, что операции смогут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам, а нефть должна поступать только в Европу и не может перепродаваться в других регионах.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть, однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями в случае невыполнения санкций.
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