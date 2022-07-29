https://ria.ru/20220729/nato-1805916310.html
Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.07.2022
Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба заксобрания... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:46
2022-07-29T16:46
2022-07-29T16:46
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БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба заксобрания республики.За членство Финляндии в НАТО проголосовали 55 (из всего 81) черногорских парламентариев, трое были против и 11 воздержались. Вступление в альянс Швеции поддержали 57 депутатов, двое были против и воздержались также 11.Черногорский парламент также утвердил решение о порядке отправки военнослужащих в состав сил быстрого реагирования НАТО NATO Response Force – NRF и решение об отправке в военных в состав сил НАТО по ответу на кризисы.
https://ria.ru/20220729/nato-1805841654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, финляндия, швеция, нато
Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Депутаты парламента Черногории ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО