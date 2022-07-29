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Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.07.2022
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Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.07.2022
Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба заксобрания... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:46
2022-07-29T16:46
в мире
здоровье - общество
финляндия
швеция
нато
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БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба заксобрания республики.За членство Финляндии в НАТО проголосовали 55 (из всего 81) черногорских парламентариев, трое были против и 11 воздержались. Вступление в альянс Швеции поддержали 57 депутатов, двое были против и воздержались также 11.Черногорский парламент также утвердил решение о порядке отправки военнослужащих в состав сил быстрого реагирования НАТО NATO Response Force – NRF и решение об отправке в военных в состав сил НАТО по ответу на кризисы.
https://ria.ru/20220729/nato-1805841654.html
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в мире, здоровье - общество, финляндия, швеция, нато
16:46 29.07.2022
 
Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Депутаты парламента Черногории ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба заксобрания республики.
"В четвертый день восьмого заседания первой весенней сессии 2022 года (28 июля – ред.) депутаты приняли: законопроект об утверждении протокола к Североатлантическому договору о вступлении республики Финляндии и законопроект… о вступлении королевства Швеции", - говорится в сообщении на сайте Скупщины.
За членство Финляндии в НАТО проголосовали 55 (из всего 81) черногорских парламентариев, трое были против и 11 воздержались. Вступление в альянс Швеции поддержали 57 депутатов, двое были против и воздержались также 11.
Черногорский парламент также утвердил решение о порядке отправки военнослужащих в состав сил быстрого реагирования НАТО NATO Response Force – NRF и решение об отправке в военных в состав сил НАТО по ответу на кризисы.
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