https://ria.ru/20220729/nato-1805916310.html

Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.07.2022

Парламент Черногории ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба заксобрания... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:46

2022-07-29T16:46

2022-07-29T16:46

в мире

здоровье - общество

финляндия

швеция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg

БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба заксобрания республики.За членство Финляндии в НАТО проголосовали 55 (из всего 81) черногорских парламентариев, трое были против и 11 воздержались. Вступление в альянс Швеции поддержали 57 депутатов, двое были против и воздержались также 11.Черногорский парламент также утвердил решение о порядке отправки военнослужащих в состав сил быстрого реагирования НАТО NATO Response Force – NRF и решение об отправке в военных в состав сил НАТО по ответу на кризисы.

https://ria.ru/20220729/nato-1805841654.html

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, финляндия, швеция, нато