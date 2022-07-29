В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли
Под Комсомольском-на Амуре безработный с автоматом Калашникова охранял 3,5 гектара конопли
Полиция. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Безработный мужчина с автоматом Калашникова охранял под Комсомольском-на Амуре более 3,5 гектара конопли, заведено уголовное дело, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.
По данным полиции, сотрудники УМВД России по Комсомольску-на-Амуре при силовой поддержке бойцов Росгвардии в пригороде в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества задержали 30-летнего безработного городского жителя. Мужчина охранял с автоматом Калашникова плантацию конопли.
"Наркосодержащие растения, произрастающие на площади свыше 3,5 гектара, уничтожены на месте путем сжигания. В общей сложности на плантации культивировались порядка 3,5 тысячи кустов марихуаны... Во время задержания у мужчины изъяты автомат Калашникова и 26 патронов к нему", - информирует управление МВД.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирования наркосодержащих растений в особо крупном размере) и по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Отмечается, что фигурант проживал на окраине Комсомольска-на-Амуре, недалеко от участка с коноплей. Для ухода за растениями он периодически выезжал в лес.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - запрет определенных действий. Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.