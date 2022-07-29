https://ria.ru/20220729/narkotiki-1805753930.html

В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли

В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли - РИА Новости, 29.07.2022

В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли

Безработный мужчина с автоматом Калашникова охранял под Комсомольском-на Амуре более 3,5 гектара конопли, заведено уголовное дело, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:20

2022-07-29T07:20

2022-07-29T07:20

происшествия

россия

комсомольск-на-амуре

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Безработный мужчина с автоматом Калашникова охранял под Комсомольском-на Амуре более 3,5 гектара конопли, заведено уголовное дело, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.По данным полиции, сотрудники УМВД России по Комсомольску-на-Амуре при силовой поддержке бойцов Росгвардии в пригороде в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества задержали 30-летнего безработного городского жителя. Мужчина охранял с автоматом Калашникова плантацию конопли.Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирования наркосодержащих растений в особо крупном размере) и по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).Отмечается, что фигурант проживал на окраине Комсомольска-на-Амуре, недалеко от участка с коноплей. Для ухода за растениями он периодически выезжал в лес.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - запрет определенных действий. Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/lenoblast-1779827572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, комсомольск-на-амуре, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)