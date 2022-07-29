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В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли - РИА Новости, 29.07.2022
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В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли
В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли - РИА Новости, 29.07.2022
В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли
Безработный мужчина с автоматом Калашникова охранял под Комсомольском-на Амуре более 3,5 гектара конопли, заведено уголовное дело, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:20
2022-07-29T07:20
происшествия
россия
комсомольск-на-амуре
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Безработный мужчина с автоматом Калашникова охранял под Комсомольском-на Амуре более 3,5 гектара конопли, заведено уголовное дело, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.По данным полиции, сотрудники УМВД России по Комсомольску-на-Амуре при силовой поддержке бойцов Росгвардии в пригороде в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества задержали 30-летнего безработного городского жителя. Мужчина охранял с автоматом Калашникова плантацию конопли.Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирования наркосодержащих растений в особо крупном размере) и по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).Отмечается, что фигурант проживал на окраине Комсомольска-на-Амуре, недалеко от участка с коноплей. Для ухода за растениями он периодически выезжал в лес.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - запрет определенных действий. Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.
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происшествия, россия, комсомольск-на-амуре, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
07:20 29.07.2022
 
В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли

Под Комсомольском-на Амуре безработный с автоматом Калашникова охранял 3,5 гектара конопли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Безработный мужчина с автоматом Калашникова охранял под Комсомольском-на Амуре более 3,5 гектара конопли, заведено уголовное дело, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.
По данным полиции, сотрудники УМВД России по Комсомольску-на-Амуре при силовой поддержке бойцов Росгвардии в пригороде в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества задержали 30-летнего безработного городского жителя. Мужчина охранял с автоматом Калашникова плантацию конопли.
"Наркосодержащие растения, произрастающие на площади свыше 3,5 гектара, уничтожены на месте путем сжигания. В общей сложности на плантации культивировались порядка 3,5 тысячи кустов марихуаны... Во время задержания у мужчины изъяты автомат Калашникова и 26 патронов к нему", - информирует управление МВД.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирования наркосодержащих растений в особо крупном размере) и по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Отмечается, что фигурант проживал на окраине Комсомольска-на-Амуре, недалеко от участка с коноплей. Для ухода за растениями он периодически выезжал в лес.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - запрет определенных действий. Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.
Житель села Подгорного Томской области занимался культивированием конопли - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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ПроисшествияРоссияКомсомольск-на-АмуреФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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