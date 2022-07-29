https://ria.ru/20220729/naemniki-1805878424.html
Дело британских наемников Хили и Хилла готовы передать в суд ДНР
Дело британских наемников Хили и Хилла готовы передать в суд ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Дело британских наемников Хили и Хилла готовы передать в суд ДНР
Дело еще двух британских наемников - Дилана Хили и Эндрю Хилла - готово к передаче в суд в ДНР, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:18
2022-07-29T15:18
2022-07-29T17:20
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Дело еще двух британских наемников - Дилана Хили и Эндрю Хилла - готово к передаче в суд в ДНР, сообщают местные СМИ."Дело британских наемников Дилана Хили и Эндрю Хилла готово к передаче в суд", - говорится в сообщении Донецкого агентства новостей со ссылкой на источник.Ранее сообщалось, что в республике было предъявлено обвинение еще двум британским наемникам. Хилли и Хиллу инкриминируют те же статьи, что и ранее осужденным.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, донецк (днр), великобритания, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
15:18 29.07.2022 (обновлено: 17:20 29.07.2022)
Дело британских наемников Хили и Хилла готовы передать в суд ДНР
Дело британских наемников Хили и Хилла готовы передать в суд ДНР