https://ria.ru/20220729/nadobratletom2022-1805987779.html

В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022

В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022 - РИА Новости, 29.07.2022

В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022

Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Ангар", сообщает благотворительный... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:54

2022-07-29T20:54

2022-07-29T20:54

общество

фонд президентских грантов

благотворительность

животные

бездомные животные

домашние животные

собаки

кошки

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Ангар", сообщает благотворительный фонд "Вирта".Более 150 собак и кошек из приютов здоровы, уже привиты, доброжелательно настроены к людям и готовы стать домашними. Завести питомца можно бесплатно, достаточно заключить договор и предоставить паспорт.На выставке волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе, приобрести памятные сувениры. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа с 12:00 до 18:00 по адресу "Хлебозавод №9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская. Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, фонд президентских грантов, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки