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В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022 - РИА Новости, 29.07.2022
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В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022
В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022 - РИА Новости, 29.07.2022
В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Ангар", сообщает благотворительный... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:54
2022-07-29T20:54
общество
фонд президентских грантов
благотворительность
животные
бездомные животные
домашние животные
собаки
кошки
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Ангар", сообщает благотворительный фонд "Вирта".Более 150 собак и кошек из приютов здоровы, уже привиты, доброжелательно настроены к людям и готовы стать домашними. Завести питомца можно бесплатно, достаточно заключить договор и предоставить паспорт.На выставке волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе, приобрести памятные сувениры. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа с 12:00 до 18:00 по адресу "Хлебозавод №9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская. Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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общество, фонд президентских грантов, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки
20:54 29.07.2022
 

В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022

© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Ангар", сообщает благотворительный фонд "Вирта".
Более 150 собак и кошек из приютов здоровы, уже привиты, доброжелательно настроены к людям и готовы стать домашними. Завести питомца можно бесплатно, достаточно заключить договор и предоставить паспорт.
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022 - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
На выставке волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе, приобрести памятные сувениры. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
1 из 5
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
2 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
3 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
4 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
5 из 5
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
1 из 5
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
2 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
3 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
4 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
5 из 5
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
#НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа с 12:00 до 18:00 по адресу "Хлебозавод №9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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