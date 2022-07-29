В Москве пройдет выставка-пристройство животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Ангар", сообщает благотворительный фонд "Вирта".
Более 150 собак и кошек из приютов здоровы, уже привиты, доброжелательно настроены к людям и готовы стать домашними. Завести питомца можно бесплатно, достаточно заключить договор и предоставить паспорт.
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
На выставке волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе, приобрести памятные сувениры. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
1 из 5
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
2 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
3 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
4 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
5 из 5
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
1 из 5
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
2 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
3 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
4 из 5
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
5 из 5
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
#НадоБратьЛетом2022 пройдет 7 августа с 12:00 до 18:00 по адресу "Хлебозавод №9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.