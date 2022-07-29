https://ria.ru/20220729/mosenergo-1805918381.html

"Мосэнерго" не будет публиковать финансовую отчетность за первое полугодие

"Мосэнерго" не будет публиковать финансовую отчетность за первое полугодие - РИА Новости, 29.07.2022

"Мосэнерго" не будет публиковать финансовую отчетность за первое полугодие

"Мосэнерго" не будет раскрывать финансовую отчетность по итогам прошедшего полугодия, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:53

2022-07-29T16:53

2022-07-29T17:08

экономика

городское хозяйство москвы

москва

мосэнерго

газпром энергохолдинг

тгк-1

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Мосэнерго" не будет раскрывать финансовую отчетность по итогам прошедшего полугодия, сообщила компания."Мосэнерго" сообщает, что компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность и не проводить телеконференцию с инвесторами по результатам первого полугодия 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее о подобном решении сообщила другая "дочка" "Газпром энергохолдинга", ТГК-1.Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в 2021 году снизилась на 64% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,894 миллиарда рублей."Мосэнерго" - территориальная генерирующая компания. В ее составе работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,6 тысячи мегаватт. Установленная тепловая мощность компании - 44,1 тысячи гигакалорий в час. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" с долей 53,85% и город Москва в лице департамента городского имущества с долей 26,45%.

https://realty.ria.ru/20220727/sobyanin-1805321553.html

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экономика, городское хозяйство москвы, москва, мосэнерго, газпром энергохолдинг, тгк-1