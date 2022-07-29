https://ria.ru/20220729/molitva-1805960795.html
Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса
Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса - РИА Новости, 29.07.2022
Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса
Молитва о детях, погибших за все время конфликта в Донбассе, прошла в пятницу во всех мечетях Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости активист... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:38
2022-07-29T18:38
2022-07-29T18:39
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молитва о детях, погибших за все время конфликта в Донбассе, прошла в пятницу во всех мечетях Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости активист мусульманской общины Донецка Рамиль Замдыханов."В пятницу во всех мечетях Донбасса во время обязательной коллективной молитвы джума (пятничной молитвы - ред.) мусульмане прочитали молитвы о детях, погибших в регионе за время вооруженного конфликта. При этом прихожане мечетей Духовного управления мусульман Донбасса просили Всевышнего о даровании рая всем детям, без разделения на конфессии и национальности. Сегодня мусульмане в Донецке, Макеевке, Шахтерске и других городах призывали Аллаха спасти и уберечь тех представителей подрастающего поколения республики, которые являются сейчас живыми свидетелями вооруженного противостояния в Донбассе", – сказал собеседник агентства.С начала конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году, жертвами боевых действий стали 130 детей.
https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html
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донбасс, донецк (днр), макеевка
18:38 29.07.2022 (обновлено: 18:39 29.07.2022)
Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса
В Донецкой народной республике во всех мечетях прошла молитва о погибших детях Донбасса