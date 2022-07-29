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Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса - РИА Новости, 29.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220729/molitva-1805960795.html
Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса
Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса - РИА Новости, 29.07.2022
Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса
Молитва о детях, погибших за все время конфликта в Донбассе, прошла в пятницу во всех мечетях Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости активист... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:38
2022-07-29T18:39
религия
донбасс
донецк (днр)
макеевка
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молитва о детях, погибших за все время конфликта в Донбассе, прошла в пятницу во всех мечетях Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости активист мусульманской общины Донецка Рамиль Замдыханов."В пятницу во всех мечетях Донбасса во время обязательной коллективной молитвы джума (пятничной молитвы - ред.) мусульмане прочитали молитвы о детях, погибших в регионе за время вооруженного конфликта. При этом прихожане мечетей Духовного управления мусульман Донбасса просили Всевышнего о даровании рая всем детям, без разделения на конфессии и национальности. Сегодня мусульмане в Донецке, Макеевке, Шахтерске и других городах призывали Аллаха спасти и уберечь тех представителей подрастающего поколения республики, которые являются сейчас живыми свидетелями вооруженного противостояния в Донбассе", – сказал собеседник агентства.С начала конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году, жертвами боевых действий стали 130 детей.
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донбасс, донецк (днр), макеевка
18:38 29.07.2022 (обновлено: 18:39 29.07.2022)
 
Во всех мечетях ДНР прошла молитва о погибших детях Донбасса

В Донецкой народной республике во всех мечетях прошла молитва о погибших детях Донбасса

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМечеть Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе
Мечеть Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мечеть Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молитва о детях, погибших за все время конфликта в Донбассе, прошла в пятницу во всех мечетях Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости активист мусульманской общины Донецка Рамиль Замдыханов.
"В пятницу во всех мечетях Донбасса во время обязательной коллективной молитвы джума (пятничной молитвы - ред.) мусульмане прочитали молитвы о детях, погибших в регионе за время вооруженного конфликта. При этом прихожане мечетей Духовного управления мусульман Донбасса просили Всевышнего о даровании рая всем детям, без разделения на конфессии и национальности. Сегодня мусульмане в Донецке, Макеевке, Шахтерске и других городах призывали Аллаха спасти и уберечь тех представителей подрастающего поколения республики, которые являются сейчас живыми свидетелями вооруженного противостояния в Донбассе", – сказал собеседник агентства.
С начала конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году, жертвами боевых действий стали 130 детей.
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:10
Аллея ангелов: памятник погибшим детям ДонбассаВ Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
 
РелигияДонбассДонецк (ДНР)Макеевка
 
 
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