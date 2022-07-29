18:23 29.07.2022 (обновлено: 18:34 29.07.2022)
Борисов поднял вопрос безопасности космонавтов из-за старения модулей МКС
Борисов: вопрос безопасности космонавтов становится первоочередным из-за старения МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вопрос безопасности космонавтов и астронавтов на Международной космической станции становится первоочередным в связи с износом основных модулей станции, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"На сегодняшний день ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно. Это техническая сторона вопроса. Гарантийные обязательства уже давно превышены. Если говорить откровенно, а здесь это вопрос жизни не только российских космонавтов, но и американских астронавтов и других международных экипажей, становится в какой-то степени первоочередным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Борисов добавил, что из-за старения металла на станции нарастает интенсивность аварийных ситуаций, выхода из строя аппаратуры, появления микротрещин. Он назвал это естественным процессом на финише жизненного цикла любого изделия, который в случае с МКС сложно поддается прогнозированию. Новый гендиректор "Роскосмоса" уточнил, что, по оценкам специалистов, этот процесс может начать превращаться в лавинообразный и создаст реальную угрозу экипажу как раз после 2024 года.
Борисов уточнил, что его заявление о выходе России из проекта МКС после 2024 года было понято неправильно - речь идёт о начале этого процесса после 2024 года. "Добавлю к техническому аспекту еще вот какой: сегодня время, которое тратят наши космонавты, включая американских астронавтов, на поиск возможных неисправностей и на их устранение, начинает превышать все разумные пределы. Это делается в ущерб научным исследованиям. Когда вы тратите время на восстановление, то его не остается на научные программы", - отметил он.
Кроме того, по словам Борисова, часть комплектующих, которые могут потребовать замены, сегодня может быть сложно воспроизвести, потому что могла поменяться кооперация или использованная 24 года назад технология.