Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/mintrud-1805982827.html
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра - РИА Новости, 29.07.2022
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда России Алексея Скляра, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:18
2022-07-29T20:18
политика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753996123_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_30bfb33b3c50a6595a15a6767af35bbd.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда России Алексея Скляра, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Скляра Алексея Валентиновича от должности заместителя Министра труда и социальной защиты РФ по его просьбе", - говорится в документе.В министерстве Скляр курировал вопросы информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления государственных услуг в электронной форме.
https://ria.ru/20220729/rosrezerv-1805788651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753996123_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_b97707019d1bda4bcc2a61771aa555b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин
20:18 29.07.2022
 
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра

Глава правительства Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда России Алексея Скляра, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Скляра Алексея Валентиновича от должности заместителя Министра труда и социальной защиты РФ по его просьбе", - говорится в документе.
В министерстве Скляр курировал вопросы информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления государственных услуг в электронной форме.
Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 10:50
Мишустин поручил Мантурову курировать Росрезерв
 
ПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала