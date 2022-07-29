https://ria.ru/20220729/mintrud-1805982827.html

Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра

Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра - РИА Новости, 29.07.2022

Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Скляра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда России Алексея Скляра, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:18

2022-07-29T20:18

2022-07-29T20:18

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда России Алексея Скляра, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Скляра Алексея Валентиновича от должности заместителя Министра труда и социальной защиты РФ по его просьбе", - говорится в документе.В министерстве Скляр курировал вопросы информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления государственных услуг в электронной форме.

https://ria.ru/20220729/rosrezerv-1805788651.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, михаил мишустин