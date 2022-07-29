Жители Запорожской области получат право на материнский капитал
Член Запорожской ВГА Рогов: жители региона с паспортом России получат право на маткапитал
Женщина с ребенком держат макет дома. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, будут иметь право на получение материнского капитала, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что в области начали выдавать российские свидетельства о рождении.
"Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, после воссоединения с Россией, смогут воспользоваться правом на материнский капитал", - сказал РИА Новости Рогов.
Предоставление материнского капитала в России предусмотрено национальным проектом "Демография". Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.