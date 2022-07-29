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Жители Запорожской области получат право на материнский капитал - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/matkapital-1805871893.html
Жители Запорожской области получат право на материнский капитал
Жители Запорожской области получат право на материнский капитал - РИА Новости, 29.07.2022
Жители Запорожской области получат право на материнский капитал
Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, будут иметь право на получение материнского капитала, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:55
2022-07-29T14:55
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
россия
материнский капитал
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, будут иметь право на получение материнского капитала, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что в области начали выдавать российские свидетельства о рождении."Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, после воссоединения с Россией, смогут воспользоваться правом на материнский капитал", - сказал РИА Новости Рогов.Предоставление материнского капитала в России предусмотрено национальным проектом "Демография". Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804959712.html
запорожская область
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общество, запорожская область, россия, материнский капитал, ситуация в днр и лнр, украина
14:55 29.07.2022
 
Жители Запорожской области получат право на материнский капитал

Член Запорожской ВГА Рогов: жители региона с паспортом России получат право на маткапитал

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком держат макет дома
Женщина с ребенком держат макет дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Женщина с ребенком держат макет дома. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, будут иметь право на получение материнского капитала, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что в области начали выдавать российские свидетельства о рождении.
"Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, после воссоединения с Россией, смогут воспользоваться правом на материнский капитал", - сказал РИА Новости Рогов.
Предоставление материнского капитала в России предусмотрено национальным проектом "Демография". Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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26 июля, 10:55Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗапорожская областьРоссияМатеринский капиталСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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