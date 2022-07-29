https://ria.ru/20220729/matkapital-1805871893.html

Жители Запорожской области получат право на материнский капитал

Жители Запорожской области получат право на материнский капитал - РИА Новости, 29.07.2022

Жители Запорожской области получат право на материнский капитал

Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, будут иметь право на получение материнского капитала, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:55

2022-07-29T14:55

2022-07-29T14:55

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

россия

материнский капитал

ситуация в днр и лнр

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, будут иметь право на получение материнского капитала, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что в области начали выдавать российские свидетельства о рождении."Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, после воссоединения с Россией, смогут воспользоваться правом на материнский капитал", - сказал РИА Новости Рогов.Предоставление материнского капитала в России предусмотрено национальным проектом "Демография". Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804959712.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, запорожская область, россия, материнский капитал, ситуация в днр и лнр, украина