https://ria.ru/20220729/maldivy-1805636784.html

Туроператоры назвали стоимость отдыха на Мальдивах на Новый год

Туроператоры назвали стоимость отдыха на Мальдивах на Новый год - РИА Новости, 29.07.2022

Туроператоры назвали стоимость отдыха на Мальдивах на Новый год

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отдых на Мальдивах на новогодних праздниках, пишет АТОР. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:39

2022-07-29T00:39

2022-07-29T00:39

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оаэ

турция

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отдых на Мальдивах на новогодних праздниках, пишет АТОР.Авиабилеты на прямые рейсы до островов на период каникул стоят на 40 процентов дороже, чем осенью — в конце октября-ноябре. Цены на перелет только с ручной кладью стартуют от 127 тысяч рублей с человека в обе стороны, с багажом — от 132 тысяч, в бизнес-классе — от миллиона.По словам представителей туротрасли, снижения стоимости ждать не стоит: спрос высокий, а объемов перевозки не хватает.Если хочется сэкономить, стоит обратить внимание на стыковочные рейсы — через аэропорты ОАЭ, Турции, Бахрейна, отмечают в ассоциации. Они дешевле в среднем на 30 процентов. Например, билет по маршруту Москва — Дубай — Мале и обратно сейчас можно купить за 101 тысячу рублей с трехчасовой пересадкой.

https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html

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бахрейн

мальдивы

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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