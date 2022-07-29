https://ria.ru/20220729/maldivy-1805636784.html
Туроператоры назвали стоимость отдыха на Мальдивах на Новый год
Туроператоры назвали стоимость отдыха на Мальдивах на Новый год - РИА Новости, 29.07.2022
Туроператоры назвали стоимость отдыха на Мальдивах на Новый год
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отдых на Мальдивах на новогодних праздниках, пишет АТОР. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T00:39
2022-07-29T00:39
2022-07-29T00:39
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отдых на Мальдивах на новогодних праздниках, пишет АТОР.Авиабилеты на прямые рейсы до островов на период каникул стоят на 40 процентов дороже, чем осенью — в конце октября-ноябре. Цены на перелет только с ручной кладью стартуют от 127 тысяч рублей с человека в обе стороны, с багажом — от 132 тысяч, в бизнес-классе — от миллиона.По словам представителей туротрасли, снижения стоимости ждать не стоит: спрос высокий, а объемов перевозки не хватает.Если хочется сэкономить, стоит обратить внимание на стыковочные рейсы — через аэропорты ОАЭ, Турции, Бахрейна, отмечают в ассоциации. Они дешевле в среднем на 30 процентов. Например, билет по маршруту Москва — Дубай — Мале и обратно сейчас можно купить за 101 тысячу рублей с трехчасовой пересадкой.
https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оаэ, турция, бахрейн, новости - туризм, авиабилеты, туризм, туристы, мальдивы, цены, новый год
Туроператоры назвали стоимость отдыха на Мальдивах на Новый год
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отдых на Мальдивах на новогодних праздниках
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отдых на Мальдивах на новогодних праздниках, пишет
АТОР.
Авиабилеты на прямые рейсы до островов на период каникул стоят на 40 процентов дороже, чем осенью — в конце октября-ноябре. Цены на перелет только с ручной кладью стартуют от 127 тысяч рублей с человека в обе стороны, с багажом — от 132 тысяч, в бизнес-классе — от миллиона.
По словам представителей туротрасли, снижения стоимости ждать не стоит: спрос высокий, а объемов перевозки не хватает.
"Цены будут только расти, особенно на Новый год. Так что можно посоветовать тем, кто собрался лететь на экзотические острова, подумать о бронировании билетов прямо сейчас. Дешевле не будет", – говорят эксперты.
Если хочется сэкономить, стоит обратить внимание на стыковочные рейсы — через аэропорты ОАЭ, Турции, Бахрейна, отмечают в ассоциации. Они дешевле в среднем на 30 процентов. Например, билет по маршруту Москва — Дубай — Мале и обратно сейчас можно купить за 101 тысячу рублей с трехчасовой пересадкой.