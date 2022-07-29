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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 29.07.2022

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является ведущим мировым международным правительственным форумом научно-технического сотрудничества в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T02:10

2022-07-29T02:10

2022-07-29T02:10

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является ведущим мировым международным правительственным форумом научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий.Создано в соответствии с решением Генассамблеи ООН от 3 декабря 1955 года. 23 октября 1956 года Устав МАГАТЭ был утвержден на учредительной конференции в Нью-Йорке, 26 октября того же года он был подписан 70 государствами, включая СССР, и 29 июля 1957 года вступил в силу.Агентство было учреждено в системе ООН как международная организация, реализующая концепцию "Атом для мира". 29 июля 1957 года считается официальной датой создания МАГАТЭ. В настоящее время членами организации являются 175 государств. В Уставе провозглашаются следующие цели организации: "Агентство стремится к достижению более скорого и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире. По мере возможности Агентство обеспечивает, чтобы помощь, предоставляемая им или по его требованию, или под его наблюдением или контролем, не была использована таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели". На Агентство возложено выполнение трех основных функций: Руководящими органами МАГАТЭ являются Генеральная конференция (ГК) и Совет управляющих (СУ). Генеральная конференция является высшим политическим органом МАГАТЭ, в котором все государства-члены имеют своего представителя. Генеральная конференция собирается один раз в год, как правило, в сентябре, чтобы рассмотреть и одобрить ежегодный доклад, бюджет, избрать и назначить членов СУ, обсудить любые другие вопросы деятельности организации. Совет управляющих руководит МАГАТЭ в период между сессиями ГК. В Совет управляющих входят 35 членов, 13 из которых назначаются Советом, а 22 избираются Генеральной конференцией. Совет изучает финансовую отчетность, программу и бюджет МАГАТЭ и представляет Генеральной конференции рекомендации по этим вопросам и рассматривает заявления о приеме в члены Агентства. Кроме того, он утверждает соглашения о гарантиях и публикацию норм безопасности МАГАТЭ, а также уполномочен назначать Генерального директора, который утверждается Генеральной конференцией. Сессии Совета проводятся пять раз в год: в марте и июне, два раза в сентябре (до и после Генеральной конференции) и в ноябре. Секретариат МАГАТЭ, в котором работает свыше 2300 сотрудников категории специалистов и вспомогательного состава, осуществляет программы и деятельность, утвержденные директивными органами Агентства. Секретариат возглавляет Генеральный директор, который является главным административным должностным лицом и назначается на четырехлетний срок. Ему помогают заместители Генерального директора, возглавляющие шесть департаментов: Департамент технического сотрудничества, Департамент ядерной энергии, Департамент ядерной безопасности, Департамент ядерных наук и применений, Департамент гарантий, Департамент управления. В рамках своих уставных функций МАГАТЭ осуществляет сбор научно-технической информации и содействует ее обмену, организует конференции, симпозиумы и совещания специалистов в различных областях атомной науки и техники, разрабатывает нормы ядерной и радиационной безопасности, использует имеющийся штат международных инспекторов для регулярной проверки мирной ядерной деятельности государств.Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене (Австрия). Кроме того, МАГАТЭ имеет два бюро по связям, находящихся в Женеве (Швейцария) и Нью-Йорке (США), два региональных отделения в Торонто (Канада) и Токио (Япония), лаборатории в Австрии и Монако, исследовательский центр (Международный центр теоретической физики им. Абдуса Салама, под управлением ЮНЕСКО) в Триесте (Италия). Действующий Генеральный директор МАГАТЭ – Рафаэль Мариано Гросси.В 2005 году Международное агентство по ядерной энергии и его глава Мохаммед аль-Барадеи стали лауреатами Нобелевской премии мира. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

австрия

вена

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, в мире, магатэ, генеральная ассамблея оон, оон, австрия, вена