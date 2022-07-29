https://ria.ru/20220729/liviya-1805739276.html

Совбез ООН продлил миссию в Ливии

Совбез ООН продлил миссию в Ливии - РИА Новости, 29.07.2022

Совбез ООН продлил миссию в Ливии

СБ ООН принял резолюцию о продлении срока действия Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на три месяца - до 31 октября, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:51

2022-07-29T00:51

2022-07-29T00:51

в мире

ливия

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg

ООН, 29 июл - РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию о продлении срока действия Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на три месяца - до 31 октября, свидетельствуют итоги голосования.Согласно тексту резолюции, Совбез "постановляет продлить до 31 октября 2022 года мандат Миссии ООН по поддержке в Ливии".Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая в СБ, нынешняя конфигурация усилий ООН по посредничеству в этой стране насущным проблемам ливийского урегулирования не отвечает. "И нас всех эта ситуация не устраивает. Ненормально, что МООНПЛ уже в течение длительного времени "обезглавлена", что ограничивает имеющийся в ее распоряжении инструментарий по сопровождению ливийского диалога. Пребывание не обладающей соответствующим мандатом СБ спецсоветника генсекретаря Стефани Уильямс на своем посту неоправданно затянулось, несмотря на заверения о том, что ее назначение было временной мерой", - указал он.По его словам, Россия настаивает на скорейшем внесении генсеком ООН для последующего одобрения членами СБ достойной и авторитетной кандидатуры на пост своего спецпредставителя по Ливии и главы МООНПЛ, которая устраивала бы основных ливийских игроков."Наша настойчивость в вопросе назначения спецпредставителя продиктована исключительно заботой о поддержании эффективности ооновской работы по содействию урегулирования в Ливии. Существующая неопределенность этой задаче, к сожалению, не отвечает", - заявил он."Понимаем недовольство этим положением дел наших африканских коллег. Чем дольше оно сохраняется, тем опаснее становится эта страница не только для Миссии, но и для роли ООН в Ливии в целом. Такое положение дел не стимулирует ливийские стороны к продолжению конструктивной работы, направленной на объединение страны и ее государственных институтов", - заключил Полянский.По его словам, Москва будет готова к продлению мандата МООНПЛ на стандартный срок и более субстантивному наполнению будущей резолюции после того, как миссия обретет своего руководителя. "Рассчитываем на то, что руководство секретариата ООН серьезно воспримет исходящий от Совета сигнал", - добавил дипломат.В декабре 2021 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил американку Стефани Уильямс своим специальным советником по Ливии.Отмечалось, что Уильямс будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с ливийскими региональными и международными игроками в целях продолжения реализации трех направлений внутриливийского диалога - политического, в сфере безопасности и экономического. Ожидалось, что Уильямс будет оказывать поддержку выборному процессу Ливии.Перед этим спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш ушел в отставку. Должность спецпосланника долго оставалась вакантной после того, как в марте 2020 года ушел в отставку Гассан Саламе. Именно при нем удалось добиться проведения берлинской конференции по Ливии, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта.Все лето 2020 года в Совбезе ООН не могли согласовать кандидатуру преемника Саламе из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель Черного континента. В итоге в декабре 2020 года Совбез одобрил кандидатуру Николая Младенова, спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию. Однако в последний момент Младенов отказался занять эту должность по семейным обстоятельствам и завершил работу в ООН 31 декабря 2020 года. В итоге Кубиш был назначен в январе 2021 года, и, таким образом, не проработал и года на этой должности.

https://ria.ru/20220702/liviya-1799769915.html

https://ria.ru/20220728/napadenie-1805471793.html

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ливия, совет безопасности оон