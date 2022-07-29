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Мордовия выделит 30 миллионов рублей на лекарства "льготникам" - РИА Новости, 29.07.2022
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Республика Мордовия
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Мордовия выделит 30 миллионов рублей на лекарства "льготникам"
Мордовия выделит 30 миллионов рублей на лекарства "льготникам" - РИА Новости, 29.07.2022
Мордовия выделит 30 миллионов рублей на лекарства "льготникам"
Власти Мордовии выделят 30 миллионов рублей на обеспечение лекарствами льготной категории жителей региона, сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:16
2022-07-29T16:16
республика мордовия
общество
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Власти Мордовии выделят 30 миллионов рублей на обеспечение лекарствами льготной категории жителей региона, сообщил глава республики Артем Здунов.Глава Мордовии в пятницу провел совещание по вопросам лекарственного обеспечения граждан и учреждений здравоохранения региона.По его словам, поступают обращения от жителей республики, связанные с необходимостью увеличить закупки медицинских препаратов для льготных категорий граждан. "Принято решение о выделении дополнительных средств - 30 миллионов рублей - на обеспечение лекарствами льготных категорий", - подчеркнул глава Мордовии.В свою очередь пресс-служба главы республики отмечает, что по федеральной и региональной льготам закупки препаратов проведены в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием. "Аптечная сеть республики полностью обеспечена всеми необходимыми медицинскими препаратами. Сформирован запас лекарственных препаратов и медицинских изделий для реализации в розницу населению на 185 миллионов рублей. Значительного увеличения цен на лекарственные препараты на данный момент не наблюдается", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что учреждения здравоохранения региона полностью обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. "В ГУП "Фармация" имеется запас по различным фармгруппам для обеспечения медицинских организаций региона на 162 миллиона рублей. Работа по поддержанию необходимого запаса лекарств ведется на постоянной основе", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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общество, здоровье - общество
16:16 29.07.2022
 
Мордовия выделит 30 миллионов рублей на лекарства "льготникам"

Власти Мордовии выделят 30 миллионов рублей на лекарства "льготникам"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарств на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Производство лекарств на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Власти Мордовии выделят 30 миллионов рублей на обеспечение лекарствами льготной категории жителей региона, сообщил глава республики Артем Здунов.
Глава Мордовии в пятницу провел совещание по вопросам лекарственного обеспечения граждан и учреждений здравоохранения региона.
"Лекарственное обеспечение в республике находится на постоянном контроле регионального правительства. В целом ситуацию выравниваем. Тем не менее, на отдельные лекарства наблюдается повышение цен - это связано с удорожанием субстанций, из которых они изготавливаются, а также с изменением логистических цепочек после введения антироссийских санкций недружественными странами", - написал Здунов в своем Telegram-канале по итогам совещания.
По его словам, поступают обращения от жителей республики, связанные с необходимостью увеличить закупки медицинских препаратов для льготных категорий граждан. "Принято решение о выделении дополнительных средств - 30 миллионов рублей - на обеспечение лекарствами льготных категорий", - подчеркнул глава Мордовии.
В свою очередь пресс-служба главы республики отмечает, что по федеральной и региональной льготам закупки препаратов проведены в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием. "Аптечная сеть республики полностью обеспечена всеми необходимыми медицинскими препаратами. Сформирован запас лекарственных препаратов и медицинских изделий для реализации в розницу населению на 185 миллионов рублей. Значительного увеличения цен на лекарственные препараты на данный момент не наблюдается", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что учреждения здравоохранения региона полностью обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. "В ГУП "Фармация" имеется запас по различным фармгруппам для обеспечения медицинских организаций региона на 162 миллиона рублей. Работа по поддержанию необходимого запаса лекарств ведется на постоянной основе", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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