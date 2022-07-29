https://ria.ru/20220729/lavrov-1805988406.html

Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США

Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США - РИА Новости, 30.07.2022

Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США

Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся по инициативе Вашингтона, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-29T20:58

2022-07-29T20:58

2022-07-30T08:33

энтони блинкен

сша

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся по инициативе Вашингтона, сообщили в МИД РФ."29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220729/izolyatsiya-1805955802.html

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