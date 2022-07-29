https://ria.ru/20220729/lavrov-1805988406.html
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США - РИА Новости, 30.07.2022
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США
Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся по инициативе Вашингтона, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-29T20:58
2022-07-29T20:58
2022-07-30T08:33
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся по инициативе Вашингтона, сообщили в МИД РФ."29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220729/izolyatsiya-1805955802.html
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энтони блинкен, сша
20:58 29.07.2022 (обновлено: 08:33 30.07.2022)
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США
Разговор главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Блинкена прошел по просьбе Вашингтона