Рейтинг@Mail.ru
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/lavrov-1805988406.html
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США - РИА Новости, 30.07.2022
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США
Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся по инициативе Вашингтона, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-29T20:58
2022-07-30T08:33
энтони блинкен
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся по инициативе Вашингтона, сообщили в МИД РФ."29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220729/izolyatsiya-1805955802.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энтони блинкен, сша
20:58 29.07.2022 (обновлено: 08:33 30.07.2022)
 
Разговор Лаврова и Блинкена состоялся по инициативе США

Разговор главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Блинкена прошел по просьбе Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся по инициативе Вашингтона, сообщили в МИД РФ.
"29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 18:25
США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс
 
Энтони БлинкенСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала