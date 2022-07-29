Рейтинг@Mail.ru
Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/lavrov-1805986223.html
Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки
Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил детали стамбульских соглашений о снятии ограничений на поставку российских... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:45
2022-07-29T20:45
цены на нефть
россия
стамбул
энтони блинкен
сша
оон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733097705_0:1:3149:1772_1920x0_80_0_0_cffcdc52e685db05b53127192d2925cc.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил детали стамбульских соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, подчеркнул роль американских санкций в ситуации с продовольствием, а также заявил, что неприемлемо использовать тему продовольствия в политических целях, сообщили в МИД РФ."Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Энтони Блинкен был проинформирован о деталях "пакетной" договорённости, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений", - говорится в заявлении МИД."Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитические интересах", - подчеркнули в МИД РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220729/izolyatsiya-1805955802.html
россия
стамбул
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733097705_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_481b274e07eeaa6d2abd522cdad8746c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, стамбул, энтони блинкен, сша, оон, ситуация в днр и лнр
20:45 29.07.2022
 
Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки

Лавров в разговоре с Блинкеном подчеркнул роль санкций США в ситуации с продовольствием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Лавров и Энтони Блинкен
Сергей Лавров и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил детали стамбульских соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, подчеркнул роль американских санкций в ситуации с продовольствием, а также заявил, что неприемлемо использовать тему продовольствия в политических целях, сообщили в МИД РФ.
"Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Энтони Блинкен был проинформирован о деталях "пакетной" договорённости, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений", - говорится в заявлении МИД.
"Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитические интересах", - подчеркнули в МИД РФ.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 18:25
США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс
 
Цены на нефтьРоссияСтамбулЭнтони БлинкенСШАООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала