https://ria.ru/20220729/lavrov-1805986223.html

Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки

Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки - РИА Новости, 29.07.2022

Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил детали стамбульских соглашений о снятии ограничений на поставку российских... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:45

2022-07-29T20:45

2022-07-29T20:45

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил детали стамбульских соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, подчеркнул роль американских санкций в ситуации с продовольствием, а также заявил, что неприемлемо использовать тему продовольствия в политических целях, сообщили в МИД РФ."Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Энтони Блинкен был проинформирован о деталях "пакетной" договорённости, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений", - говорится в заявлении МИД."Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитические интересах", - подчеркнули в МИД РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220729/izolyatsiya-1805955802.html

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