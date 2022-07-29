Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки
Лавров в разговоре с Блинкеном подчеркнул роль санкций США в ситуации с продовольствием
Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил детали стамбульских соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, подчеркнул роль американских санкций в ситуации с продовольствием, а также заявил, что неприемлемо использовать тему продовольствия в политических целях, сообщили в МИД РФ.
"Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Энтони Блинкен был проинформирован о деталях "пакетной" договорённости, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений", - говорится в заявлении МИД.
"Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитические интересах", - подчеркнули в МИД РФ.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.