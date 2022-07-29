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Курс евро поднялся выше 63 рублей

Курс евро поднялся выше 63 рублей - РИА Новости, 29.07.2022

Курс евро поднялся выше 63 рублей

Рубль днем в пятницу усиливает падение: доллар уже поднялся выше 62 рублей - впервые с 8 июля, евро торгуется по 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:26

2022-07-29T14:26

2022-07-29T14:36

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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евро

доллар

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рубль днем в пятницу усиливает падение: доллар уже поднялся выше 62 рублей - впервые с 8 июля, евро торгуется по 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск рос на 1,26 рубля - до 62,08 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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