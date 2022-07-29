https://ria.ru/20220729/kurs-1805863116.html
Курс евро поднялся выше 63 рублей
Курс евро поднялся выше 63 рублей - РИА Новости, 29.07.2022
Курс евро поднялся выше 63 рублей
Рубль днем в пятницу усиливает падение: доллар уже поднялся выше 62 рублей - впервые с 8 июля, евро торгуется по 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:26
2022-07-29T14:26
2022-07-29T14:36
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
валюта
динамика курсов валют
евро
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рубль днем в пятницу усиливает падение: доллар уже поднялся выше 62 рублей - впервые с 8 июля, евро торгуется по 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск рос на 1,26 рубля - до 62,08 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e436cecc6dce9885c88b5a83af18c344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, московская биржа, валюта, динамика курсов валют, евро, доллар, курс доллара, рубль, курс рубля
14:26 29.07.2022 (обновлено: 14:36 29.07.2022)
Курс евро поднялся выше 63 рублей
Курс евро на Мосбирже впервые с 8 июля поднялся выше 63 рублей, доллар — выше 62