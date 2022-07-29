https://ria.ru/20220729/krym-1805965220.html

Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за детских обоев с украинским Крымом

Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за детских обоев с украинским Крымом - РИА Новости, 29.07.2022

Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за детских обоев с украинским Крымом

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру и еще ряд ведомств с просьбой провести проверку из-за продажи в сети... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:02

2022-07-29T19:02

2022-07-29T19:02

владимир путин

россия

украина

севастополь

оон

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру и еще ряд ведомств с просьбой провести проверку из-за продажи в сети магазинов "Леруа Мерлен" фотообоев, где Крым отображен как часть Украины, сообщается в Telegram-канале комитета.Пискарев отметил, что по итогам проверки планируется обсудить меры по защите суверенитета России, а также законодательство в отношении товаров для детей и подростков."По итогам проверки данного факта обсудим меры по защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также необходимость совершенствования законодательства в отношении продукции, ориентированной на детей и подростков", - указываются в сообщении слова парламентария.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220725/vokzal-1804736506.html

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украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, севастополь, оон