Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за детских обоев с украинским Крымом
Депутат Пискарев обратился в Генпрокуратуру из-за детских фотообоев с украинским Крымом
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру и еще ряд ведомств с просьбой провести проверку из-за продажи в сети магазинов "Леруа Мерлен" фотообоев, где Крым отображен как часть Украины, сообщается в Telegram-канале комитета.
"Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ, Минпромторг России, Роскомнадзор с просьбой организовать проверку по факту продажи в сети магазинов, а также в интернет-магазине "Леруа Мерлен" детских фотообоев с изображением карты, где Крым отображен как часть Украины, а также не отмечены независимые Южная Осетия, Абхазия, ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении.
Пискарев отметил, что по итогам проверки планируется обсудить меры по защите суверенитета России, а также законодательство в отношении товаров для детей и подростков.
"По итогам проверки данного факта обсудим меры по защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также необходимость совершенствования законодательства в отношении продукции, ориентированной на детей и подростков", - указываются в сообщении слова парламентария.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".