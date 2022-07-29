16:08 29.07.2022 (обновлено: 16:10 29.07.2022)
Бизнес Тывы сможет воспользоваться кредитными программами Корпорации МСП
© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
© Корпорация МСП
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Предприниматели Республики Тыва смогут воспользоваться льготными кредитами программы ПСК Корпорации МСП, сообщает пресс-служба федеральной корпорации.
Корпорация МСП провела встречу с предпринимательским сообществом республики. В мероприятии принял участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев и заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Тыва Темир Таспанчик.
"Для малого бизнеса сегодня доступны антикризисные меры поддержки. Корпорация МСП и Центробанк совместно реализуют программу стимулирования кредитования (ПСК), по новым правилам которой предприниматели могут привлечь финансирование на инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты. Ставка по ПСК теперь составляет ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3%. На прошлой неделе она была снижена с 12,5% до 11% сразу после снижения ключевой ставки до 8%. Получить кредит по программе ПСК можно в 59 банках-партнерах", – рассказал Коломийцев.
Упростить получение кредита по льготным программам кредитования помогут "зонтичные" поручительства. В этом случае Корпорация МСП берет на себя до 50% риска по кредитным обязательствам, а при совмещении с поручительством Гарантийного фонда Республики Тыва совокупное покрытие может составить до 90% – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% – для всех остальных. К "зонтичному" механизму на сегодня подключены 12 банков-партнеров.
В Тыве под "зонтичные" поручительства корпорации более 20 предпринимателей с момента запуска механизма в сентябре 2021 года привлекли кредитных средств на сумму более 70 миллионов рублей.
Узнать дополнительную информацию по мерам поддержки, в том числе антикризисным, а также воспользоваться полезными сервисами и услугами для предпринимателей можно при помощи Цифровой платформы МСП.РФ.