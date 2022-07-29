https://ria.ru/20220729/kredity-1805899492.html

Бизнес Тывы сможет воспользоваться кредитными программами Корпорации МСП

Бизнес Тывы сможет воспользоваться кредитными программами Корпорации МСП - РИА Новости, 29.07.2022

Бизнес Тывы сможет воспользоваться кредитными программами Корпорации МСП

Предприниматели Республики Тыва смогут воспользоваться льготными кредитами программы ПСК Корпорации МСП, сообщает пресс-служба федеральной корпорации. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:08

2022-07-29T16:08

2022-07-29T16:10

корпорация мсп

республика тыва

экономика

россия

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Предприниматели Республики Тыва смогут воспользоваться льготными кредитами программы ПСК Корпорации МСП, сообщает пресс-служба федеральной корпорации.Корпорация МСП провела встречу с предпринимательским сообществом республики. В мероприятии принял участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев и заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Тыва Темир Таспанчик."Для малого бизнеса сегодня доступны антикризисные меры поддержки. Корпорация МСП и Центробанк совместно реализуют программу стимулирования кредитования (ПСК), по новым правилам которой предприниматели могут привлечь финансирование на инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты. Ставка по ПСК теперь составляет ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3%. На прошлой неделе она была снижена с 12,5% до 11% сразу после снижения ключевой ставки до 8%. Получить кредит по программе ПСК можно в 59 банках-партнерах", – рассказал Коломийцев.Упростить получение кредита по льготным программам кредитования помогут "зонтичные" поручительства. В этом случае Корпорация МСП берет на себя до 50% риска по кредитным обязательствам, а при совмещении с поручительством Гарантийного фонда Республики Тыва совокупное покрытие может составить до 90% – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% – для всех остальных. К "зонтичному" механизму на сегодня подключены 12 банков-партнеров.В Тыве под "зонтичные" поручительства корпорации более 20 предпринимателей с момента запуска механизма в сентябре 2021 года привлекли кредитных средств на сумму более 70 миллионов рублей.Узнать дополнительную информацию по мерам поддержки, в том числе антикризисным, а также воспользоваться полезными сервисами и услугами для предпринимателей можно при помощи Цифровой платформы МСП.РФ.

https://ria.ru/20220721/zakupki-1804084894.html

https://ria.ru/20220726/proizvodstvo-1805110490.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, республика тыва, экономика, россия