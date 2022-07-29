https://ria.ru/20220729/kosmonavty-1805858726.html
В "Роскосмосе" назвали даты следующего выхода космонавтов в открытый космос
В "Роскосмосе" назвали даты следующего выхода космонавтов в открытый космос - РИА Новости, 29.07.2022
В "Роскосмосе" назвали даты следующего выхода космонавтов в открытый космос
Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС запланирован на август этого года, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:08
2022-07-29T14:08
2022-07-29T14:16
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС запланирован на август этого года, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале "Роскосмоса"."Следующий выход в открытый космос запланирован на август. В середине месяца космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев выйдут за борт МКС для продолжения работ по интеграции манипулятора ERA в российский сегмент станции", - говорится в сообщении.В госкорпорации уточнили, что задачами выхода будут монтаж локтевых телекамер дополнительного обзора для манипулятора, перенос и подключение внешнего пульта управления EMMI, демонтаж стартовых колец для облегчения манипулятора ERA."Расчетная продолжительность - 6 часов 46 минут", - добавили в "Роскосмосе".
https://ria.ru/20220729/roskosmos-1805850903.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
14:08 29.07.2022 (обновлено: 14:16 29.07.2022)
В "Роскосмосе" назвали даты следующего выхода космонавтов в открытый космос
"Роскосмос": следующий выход космонавтов в открытый космос состоится в августе