https://ria.ru/20220729/kosmonavty-1805858726.html

В "Роскосмосе" назвали даты следующего выхода космонавтов в открытый космос

В "Роскосмосе" назвали даты следующего выхода космонавтов в открытый космос - РИА Новости, 29.07.2022

В "Роскосмосе" назвали даты следующего выхода космонавтов в открытый космос

Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС запланирован на август этого года, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:08

2022-07-29T14:08

2022-07-29T14:16

наука

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС запланирован на август этого года, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале "Роскосмоса"."Следующий выход в открытый космос запланирован на август. В середине месяца космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев выйдут за борт МКС для продолжения работ по интеграции манипулятора ERA в российский сегмент станции", - говорится в сообщении.В госкорпорации уточнили, что задачами выхода будут монтаж локтевых телекамер дополнительного обзора для манипулятора, перенос и подключение внешнего пульта управления EMMI, демонтаж стартовых колец для облегчения манипулятора ERA."Расчетная продолжительность - 6 часов 46 минут", - добавили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20220729/roskosmos-1805850903.html

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)