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Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова
Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова - РИА Новости, 29.07.2022
Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова
Резкий рост госпитализаций пациентов с COVID в РФ не фиксируется, но дальнейший подъем заболеваемости важно предотвратить, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:33
2022-07-29T15:33
2022-07-29T15:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Резкий рост госпитализаций пациентов с COVID в РФ не фиксируется, но дальнейший подъем заболеваемости важно предотвратить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача - организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова
Голикова: резкий рост госпитализаций пациентов с COVID-19 в России не фиксируется
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Резкий рост госпитализаций пациентов с COVID в РФ не фиксируется, но дальнейший подъем заболеваемости важно предотвратить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
"Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача - организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.