https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805883714.html

Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова

Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова - РИА Новости, 29.07.2022

Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова

Резкий рост госпитализаций пациентов с COVID в РФ не фиксируется, но дальнейший подъем заболеваемости важно предотвратить, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:33

2022-07-29T15:33

2022-07-29T15:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Резкий рост госпитализаций пациентов с COVID в РФ не фиксируется, но дальнейший подъем заболеваемости важно предотвратить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача - организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.

https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html

россия

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Кирилл Волков

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