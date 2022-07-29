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Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова - РИА Новости, 29.07.2022
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Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова
Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова - РИА Новости, 29.07.2022
Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова
Резкий рост госпитализаций пациентов с COVID в РФ не фиксируется, но дальнейший подъем заболеваемости важно предотвратить, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:33
2022-07-29T15:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Резкий рост госпитализаций пациентов с COVID в РФ не фиксируется, но дальнейший подъем заболеваемости важно предотвратить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача - организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:33 29.07.2022
 
Резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19 нет, заявила Голикова

Голикова: резкий рост госпитализаций пациентов с COVID-19 в России не фиксируется

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Резкий рост госпитализаций пациентов с COVID в РФ не фиксируется, но дальнейший подъем заболеваемости важно предотвратить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
"Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача - организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
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