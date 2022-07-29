https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805804957.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 136 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 136 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 136 пациентов с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1328 человек, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:36

2022-07-29T11:36

2022-07-29T11:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744763_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_016e8a88e7b6c91b02cefb80bab77a69.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1328 человек, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека. Госпитализированы 136 человек, выздоровело 232 больных COVID-19.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1242 человека.

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), общество