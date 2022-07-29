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В Подмосковье за сутки госпитализировали 136 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 136 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 136 пациентов с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1328 человек, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:36
2022-07-29T11:36
2022-07-29T11:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1328 человек, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека. Госпитализированы 136 человек, выздоровело 232 больных COVID-19.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1242 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 136 пациентов с COVID-19
За сутки в Подмосковье выявили 1328 новых случаев COVID-19, умерли два человека