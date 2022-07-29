https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805800874.html

В Москве за сутки госпитализировали 314 заболевших COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 314 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 314 заболевших COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 3682 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:26

2022-07-29T11:26

2022-07-29T11:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3682 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3682, госпитализировано 314 человек, выздоровело 1902 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 4477 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 815 256 случаев коронавируса, выздоровели 2 607 781 человек, умерли 44 444 человека.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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