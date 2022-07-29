https://ria.ru/20220729/komissiya-1805742516.html

На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС

На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 29.07.2022

На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС

Комиссия Центрального аппарата МЧС РФ направлена на место пожара на юго-востоке Москвы, где в хостеле погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T01:54

2022-07-29T01:54

2022-07-29T09:23

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комиссия Центрального аппарата МЧС РФ направлена на место пожара на юго-востоке Москвы, где в хостеле погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, еще трое пострадали, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования."На место происшествия направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220722/pozhar-1804348698.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы