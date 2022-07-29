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На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 29.07.2022
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На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС
На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 29.07.2022
На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС
Комиссия Центрального аппарата МЧС РФ направлена на место пожара на юго-востоке Москвы, где в хостеле погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T01:54
2022-07-29T09:23
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комиссия Центрального аппарата МЧС РФ направлена на место пожара на юго-востоке Москвы, где в хостеле погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, еще трое пострадали, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования."На место происшествия направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
01:54 29.07.2022 (обновлено: 09:23 29.07.2022)
 
На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС

На место пожара на юго-востоке Москвы направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комиссия Центрального аппарата МЧС РФ направлена на место пожара на юго-востоке Москвы, где в хостеле погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, еще трое пострадали, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:51
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане
"На место происшествия направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
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