https://ria.ru/20220729/komissiya-1805742516.html
На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС
На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 29.07.2022
На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС
Комиссия Центрального аппарата МЧС РФ направлена на место пожара на юго-востоке Москвы, где в хостеле погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T01:54
2022-07-29T01:54
2022-07-29T09:23
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комиссия Центрального аппарата МЧС РФ направлена на место пожара на юго-востоке Москвы, где в хостеле погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, еще трое пострадали, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования."На место происшествия направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220722/pozhar-1804348698.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
01:54 29.07.2022 (обновлено: 09:23 29.07.2022)
На место пожара в Москве направлена комиссия Центрального аппарата МЧС
На место пожара на юго-востоке Москвы направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России