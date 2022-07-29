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Суд оставил в силе приговор мэру Томска Кляйну - РИА Новости, 29.07.2022
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Суд оставил в силе приговор мэру Томска Кляйну
Суд оставил в силе приговор мэру Томска Кляйну - РИА Новости, 29.07.2022
Суд оставил в силе приговор мэру Томска Кляйну
Томский областной суд оставил в силе приговор отстраненному от должности мэру Томска Ивану Кляйну, по которому он приговорен к двум годам колонии, оставив без... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:59
2022-07-29T13:23
томск
происшествия
иван кляйн
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Томский областной суд оставил в силе приговор отстраненному от должности мэру Томска Ивану Кляйну, по которому он приговорен к двум годам колонии, оставив без удовлетворения апелляционные жалобы как прокурора, так и адвокатов.Суд 30 декабря 2021 года приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор обжаловали адвокаты Кляйна, требовавшие полного оправдания, а также прокуратура Томской области, которая сочла его слишком мягким. "Приговор Советского районного суда города Томска от 30 декабря 2021 года оставить без изменения", - сказал судья.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.
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томск, происшествия, иван кляйн, томская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:59 29.07.2022 (обновлено: 13:23 29.07.2022)
 
Суд оставил в силе приговор мэру Томска Кляйну

Суд оставил в силе приговор в два года колонии мэру Томска Кляйну

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМэр города Томска Иван Кляйн
Мэр города Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Мэр города Томска Иван Кляйн. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Томский областной суд оставил в силе приговор отстраненному от должности мэру Томска Ивану Кляйну, по которому он приговорен к двум годам колонии, оставив без удовлетворения апелляционные жалобы как прокурора, так и адвокатов.
Суд 30 декабря 2021 года приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор обжаловали адвокаты Кляйна, требовавшие полного оправдания, а также прокуратура Томской области, которая сочла его слишком мягким. "Приговор Советского районного суда города Томска от 30 декабря 2021 года оставить без изменения", - сказал судья.
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Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.
Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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