https://ria.ru/20220729/klyayn-1805833242.html

Суд оставил в силе приговор мэру Томска Кляйну

Суд оставил в силе приговор мэру Томска Кляйну - РИА Новости, 29.07.2022

Суд оставил в силе приговор мэру Томска Кляйну

Томский областной суд оставил в силе приговор отстраненному от должности мэру Томска Ивану Кляйну, по которому он приговорен к двум годам колонии, оставив без... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:59

2022-07-29T12:59

2022-07-29T13:23

томск

происшествия

иван кляйн

томская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Томский областной суд оставил в силе приговор отстраненному от должности мэру Томска Ивану Кляйну, по которому он приговорен к двум годам колонии, оставив без удовлетворения апелляционные жалобы как прокурора, так и адвокатов.Суд 30 декабря 2021 года приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор обжаловали адвокаты Кляйна, требовавшие полного оправдания, а также прокуратура Томской области, которая сочла его слишком мягким. "Приговор Советского районного суда города Томска от 30 декабря 2021 года оставить без изменения", - сказал судья.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.

https://ria.ru/20220701/vzyatki-1799644868.html

https://ria.ru/20220530/barnaul-1791760913.html

томск

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

томск, происшествия, иван кляйн, томская область, следственный комитет россии (ск рф)