https://ria.ru/20220729/kino-1805781739.html
Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин
Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин - РИА Новости, 29.07.2022
Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин
Гранты за создание образа столицы в кино получат шесть фильмов, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в прокат в 2021–2022 годах, говорится на... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:35
2022-07-29T10:35
2022-07-29T10:35
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новости культуры
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Гранты за создание образа столицы в кино получат шесть фильмов, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в прокат в 2021–2022 годах, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Среди них "Последний богатырь: посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко, "День слепого Валентина" Александра Баршака, "Будь моим Кириллом" Аллы Елисеевой, "Как последний" Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, "Бумеранг" Петра Буслова и "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой", — говорится в публикации.Сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств столицы в фильме."Максимальный грант в размере десяти миллионов рублей получит комедийная мелодрама "День слепого Валентина". Короткометражная лента "Как последний" станет обладательницей гранта в размере двух миллионов рублей. Остальные картины получат от правительства Москвы по пять миллионов рублей. Общая сумма финансовой поддержки в 2022 году за создание образа Москвы в кино составит 32 миллиона рублей", — добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, дмитрий дьяченко, петр буслов, москва, кино и сериалы, александр баршак
Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин
Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" получит грант за создание образа Москвы в кино
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Гранты за создание образа столицы в кино получат шесть фильмов, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в прокат в 2021–2022 годах, говорится
на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Среди них "Последний богатырь: посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко, "День слепого Валентина" Александра Баршака, "Будь моим Кириллом" Аллы Елисеевой, "Как последний" Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, "Бумеранг" Петра Буслова и "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой", — говорится в публикации.
Сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств столицы в фильме.
"Максимальный грант в размере десяти миллионов рублей получит комедийная мелодрама "День слепого Валентина". Короткометражная лента "Как последний" станет обладательницей гранта в размере двух миллионов рублей. Остальные картины получат от правительства Москвы по пять миллионов рублей. Общая сумма финансовой поддержки в 2022 году за создание образа Москвы в кино составит 32 миллиона рублей", — добавляется в сообщении.