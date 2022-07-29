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Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин - РИА Новости, 29.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220729/kino-1805781739.html
Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин
Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин - РИА Новости, 29.07.2022
Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин
Гранты за создание образа столицы в кино получат шесть фильмов, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в прокат в 2021–2022 годах, говорится на... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:35
2022-07-29T10:35
культура
новости культуры
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петр буслов
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кино и сериалы
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Гранты за создание образа столицы в кино получат шесть фильмов, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в прокат в 2021–2022 годах, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Среди них "Последний богатырь: посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко, "День слепого Валентина" Александра Баршака, "Будь моим Кириллом" Аллы Елисеевой, "Как последний" Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, "Бумеранг" Петра Буслова и "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой", — говорится в публикации.Сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств столицы в фильме."Максимальный грант в размере десяти миллионов рублей получит комедийная мелодрама "День слепого Валентина". Короткометражная лента "Как последний" станет обладательницей гранта в размере двух миллионов рублей. Остальные картины получат от правительства Москвы по пять миллионов рублей. Общая сумма финансовой поддержки в 2022 году за создание образа Москвы в кино составит 32 миллиона рублей", — добавляется в сообщении.
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новости культуры, дмитрий дьяченко, петр буслов, москва, кино и сериалы, александр баршак
10:35 29.07.2022
 
Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин

Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" получит грант за создание образа Москвы в кино

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Гранты за создание образа столицы в кино получат шесть фильмов, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в прокат в 2021–2022 годах, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Среди них "Последний богатырь: посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко, "День слепого Валентина" Александра Баршака, "Будь моим Кириллом" Аллы Елисеевой, "Как последний" Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, "Бумеранг" Петра Буслова и "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой", — говорится в публикации.
Сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств столицы в фильме.
"Максимальный грант в размере десяти миллионов рублей получит комедийная мелодрама "День слепого Валентина". Короткометражная лента "Как последний" станет обладательницей гранта в размере двух миллионов рублей. Остальные картины получат от правительства Москвы по пять миллионов рублей. Общая сумма финансовой поддержки в 2022 году за создание образа Москвы в кино составит 32 миллиона рублей", — добавляется в сообщении.
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