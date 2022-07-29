https://ria.ru/20220729/kapremont-1805878355.html
Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта домов во Власихе
Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта домов во Власихе - РИА Новости, 29.07.2022
Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта домов во Власихе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил реализацию программы капитального ремонта домов в закрытом административно-территориальном образовании... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:25
2022-07-29T15:25
2022-07-29T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
капремонт
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил реализацию программы капитального ремонта домов в закрытом административно-территориальном образовании Власиха."Есть фонд капремонта. В Московской области 54 тысячи многоквартирных домов. И, естественно, часть из них требует капитального ремонта. Во Власихе мы 23 дома в этом году и 18 в следующем отремонтируем. Это большие деньги – около 2 миллиардов рублей направили на город военных", - сказал Воробьев.Всего в Подмосковье в программу по капремонту включено 44 тысячи многоквартирных домов. На сегодняшний день работы уже завершены на 30%, что затронуло 2,5 миллиона жителей региона. В прошлом году отремонтировано 2,5 тысячи МКД. В планах на 2022-й – более 3,7 тысяч домов.
https://realty.ria.ru/20220527/kapremont-1791099882.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, капремонт