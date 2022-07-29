https://ria.ru/20220729/kadry-1805750187.html

Амурский аграрный колледж получит грант на подготовку кадров

Амурский аграрный колледж получит грант на подготовку кадров - РИА Новости, 29.07.2022

Амурский аграрный колледж получит грант на подготовку кадров

Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров по федеральному проекту "Профессионалитет", сообщил губернатор РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T05:25

2022-07-29T05:25

2022-07-29T12:46

россия

общество

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:199:3208:2003_1920x0_80_0_0_e6a12d154edd67b1a2ae91904d4bf62d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров по федеральному проекту "Профессионалитет", сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.Амурский аграрный колледж - крупный образовательный центр непрерывного профессионального образования. Здесь обучаются 2 тысячи студентов по 21 специальности. Колледж имеет пять отделений по области. Из стен учреждения выпустились более 24 тысяч дипломированных специалистов сельского хозяйства. Они успешно трудятся в Дальневосточном регионе и центральной России.Отмечается, что колледж победил в федеральном конкурсе на предоставление в 2023 году грантов на открытие образовательно-производственных центров.Первый в Приамурье образовательный кластер по программе "Профессионалитет" на базе БАмИЖТ (при содействии ОАО "РЖД") открыт уже в этом учебном году. Здесь студенты смогут получить более широкий спектр профессиональных навыков в более сжатые сроки обучения. Прием абитуриентов по новой программе уже ведется. Всего планируется зачислить 120 человек."Сейчас там создают высокотехнологичные учебно-производственные кластеры по четырем приоритетным направлениям подготовки: "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог", "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство", "Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)", "Электроснабжение (по отраслям)", - обозначил глава области.Федеральный проект "Профессионалитет" стал одной из инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Он содержит три ключевых направления. Первое - интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Второе - внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх - для более технологичных. Третье - воссоздание госсистемы подготовки педагогических кадров для СПО.

https://ria.ru/20220728/priamurskaya-1805475166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество