https://ria.ru/20220729/kadry-1805750187.html
Амурский аграрный колледж получит грант на подготовку кадров
Амурский аграрный колледж получит грант на подготовку кадров - РИА Новости, 29.07.2022
Амурский аграрный колледж получит грант на подготовку кадров
Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров по федеральному проекту "Профессионалитет", сообщил губернатор РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T05:25
2022-07-29T05:25
2022-07-29T12:46
россия
общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров по федеральному проекту "Профессионалитет", сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.Амурский аграрный колледж - крупный образовательный центр непрерывного профессионального образования. Здесь обучаются 2 тысячи студентов по 21 специальности. Колледж имеет пять отделений по области. Из стен учреждения выпустились более 24 тысяч дипломированных специалистов сельского хозяйства. Они успешно трудятся в Дальневосточном регионе и центральной России.Отмечается, что колледж победил в федеральном конкурсе на предоставление в 2023 году грантов на открытие образовательно-производственных центров.Первый в Приамурье образовательный кластер по программе "Профессионалитет" на базе БАмИЖТ (при содействии ОАО "РЖД") открыт уже в этом учебном году. Здесь студенты смогут получить более широкий спектр профессиональных навыков в более сжатые сроки обучения. Прием абитуриентов по новой программе уже ведется. Всего планируется зачислить 120 человек."Сейчас там создают высокотехнологичные учебно-производственные кластеры по четырем приоритетным направлениям подготовки: "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог", "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство", "Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)", "Электроснабжение (по отраслям)", - обозначил глава области.Федеральный проект "Профессионалитет" стал одной из инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Он содержит три ключевых направления. Первое - интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Второе - внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх - для более технологичных. Третье - воссоздание госсистемы подготовки педагогических кадров для СПО.
https://ria.ru/20220728/priamurskaya-1805475166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
05:25 29.07.2022 (обновлено: 12:46 29.07.2022)
Амурский аграрный колледж получит грант на подготовку кадров
Амурский аграрный колледж получит сто миллионов рублей на подготовку кадров
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров по федеральному проекту "Профессионалитет", сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
Амурский аграрный колледж - крупный образовательный центр непрерывного профессионального образования. Здесь обучаются 2 тысячи студентов по 21 специальности. Колледж имеет пять отделений по области. Из стен учреждения выпустились более 24 тысяч дипломированных специалистов сельского хозяйства. Они успешно трудятся в Дальневосточном регионе и центральной России.
"Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров. Это уже второе амурское учреждение, которое "зашло" в программу "Профессионалитет". Первый - Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта (БАмИЖТ)... Создание в учебных заведениях новых образовательно-производственных центров осуществляется при непосредственном участии опорного работодателя. Опорные работодатели Амурского аграрного колледжа - ООО "Амур Агро Холдинг" и ООО "Союз", - сообщил Орлов.
Отмечается, что колледж победил в федеральном конкурсе на предоставление в 2023 году грантов на открытие образовательно-производственных центров.
Первый в Приамурье образовательный кластер по программе "Профессионалитет" на базе БАмИЖТ (при содействии ОАО "РЖД") открыт уже в этом учебном году. Здесь студенты смогут получить более широкий спектр профессиональных навыков в более сжатые сроки обучения. Прием абитуриентов по новой программе уже ведется. Всего планируется зачислить 120 человек.
"Сейчас там создают высокотехнологичные учебно-производственные кластеры по четырем приоритетным направлениям подготовки: "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог", "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство", "Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)", "Электроснабжение (по отраслям)", - обозначил глава области.
Федеральный проект "Профессионалитет" стал одной из инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Он содержит три ключевых направления. Первое - интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Второе - внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх - для более технологичных. Третье - воссоздание госсистемы подготовки педагогических кадров для СПО.