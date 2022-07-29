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США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 29.07.2022
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США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс
США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 29.07.2022
США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс
Агентство Ассошиэйтед Пресс выступило с мнением, что образ "изолированной" России не удается воплотить в жизнь, указывая, что даже заявляющие о российской... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:25
2022-07-29T18:31
сергей лавров
владимир путин
энтони блинкен
россия
сша
москва
нато
джо байден
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс выступило с мнением, что образ "изолированной" России не удается воплотить в жизнь, указывая, что даже заявляющие о российской изоляции США сами ищут контактов с Москвой.Агентство отмечает, что, несмотря на утверждения на Западе о якобы изоляции Москвы, президент России Владимир Путин проводит встречи с лидерами других стран, в том числе Турции, которая является членом НАТО, а министр иностранных дел России Сергей Лавров посещает различные страны, в том числе приезжает с визитом к "друзьям США", таким как, например, Египет и Уганда."Администрации (президента США Джо) Байдена нравится говорить, что Россия стала изолированной на международной арене... Однако российские высокопоставленные лица практически не сидят в заточении в Кремле. А теперь поговорить хотят даже США", - говорится в материале.Теперь даже в США запросили разговор госсекретаря страны Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым. "США признали, что им тоже нужно взаимодействовать с Москвой", несмотря на заявления в феврале о том, что нет смысла вести переговоры с Россией, отмечает агентство.Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что намерение Блинкена поговорить с Лавровым многих удивило. Возможный разговор будет первым контактом на высоком уровне с 15 февраля - до начала специальной военной операции.Контакты России с другими странами также ставят под сомнение одну из основных частей стратегии США по завершению конфликта на Украине, целью которой была "дипломатическая и экономическая изоляция" РФ. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем. Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте, после чего посетил Республику Конго, Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".
https://ria.ru/20220729/razgovor-1805839137.html
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сергей лавров, владимир путин, энтони блинкен, россия, сша, москва, нато, джо байден
18:25 29.07.2022 (обновлено: 18:31 29.07.2022)
 
США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс

Associated Press: США не удается воплотить в реальность образ "изолированной" России

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс выступило с мнением, что образ "изолированной" России не удается воплотить в жизнь, указывая, что даже заявляющие о российской изоляции США сами ищут контактов с Москвой.
Агентство отмечает, что, несмотря на утверждения на Западе о якобы изоляции Москвы, президент России Владимир Путин проводит встречи с лидерами других стран, в том числе Турции, которая является членом НАТО, а министр иностранных дел России Сергей Лавров посещает различные страны, в том числе приезжает с визитом к "друзьям США", таким как, например, Египет и Уганда.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
13:11
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена
"Администрации (президента США Джо) Байдена нравится говорить, что Россия стала изолированной на международной арене... Однако российские высокопоставленные лица практически не сидят в заточении в Кремле. А теперь поговорить хотят даже США", - говорится в материале.
Теперь даже в США запросили разговор госсекретаря страны Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым. "США признали, что им тоже нужно взаимодействовать с Москвой", несмотря на заявления в феврале о том, что нет смысла вести переговоры с Россией, отмечает агентство.
Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что намерение Блинкена поговорить с Лавровым многих удивило. Возможный разговор будет первым контактом на высоком уровне с 15 февраля - до начала специальной военной операции.
Контакты России с другими странами также ставят под сомнение одну из основных частей стратегии США по завершению конфликта на Украине, целью которой была "дипломатическая и экономическая изоляция" РФ. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем. Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте, после чего посетил Республику Конго, Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
00:49
Американский офицер вступился за Путина
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинЭнтони БлинкенРоссияСШАМоскваНАТОДжо Байден
 
 
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