https://ria.ru/20220729/izolyatsiya-1805955802.html

США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс

США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 29.07.2022

США не удается изолировать Россию, пишет Ассошиэйтед Пресс

Агентство Ассошиэйтед Пресс выступило с мнением, что образ "изолированной" России не удается воплотить в жизнь, указывая, что даже заявляющие о российской... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:25

2022-07-29T18:25

2022-07-29T18:31

сергей лавров

владимир путин

энтони блинкен

россия

сша

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нато

джо байден

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс выступило с мнением, что образ "изолированной" России не удается воплотить в жизнь, указывая, что даже заявляющие о российской изоляции США сами ищут контактов с Москвой.Агентство отмечает, что, несмотря на утверждения на Западе о якобы изоляции Москвы, президент России Владимир Путин проводит встречи с лидерами других стран, в том числе Турции, которая является членом НАТО, а министр иностранных дел России Сергей Лавров посещает различные страны, в том числе приезжает с визитом к "друзьям США", таким как, например, Египет и Уганда."Администрации (президента США Джо) Байдена нравится говорить, что Россия стала изолированной на международной арене... Однако российские высокопоставленные лица практически не сидят в заточении в Кремле. А теперь поговорить хотят даже США", - говорится в материале.Теперь даже в США запросили разговор госсекретаря страны Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым. "США признали, что им тоже нужно взаимодействовать с Москвой", несмотря на заявления в феврале о том, что нет смысла вести переговоры с Россией, отмечает агентство.Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что намерение Блинкена поговорить с Лавровым многих удивило. Возможный разговор будет первым контактом на высоком уровне с 15 февраля - до начала специальной военной операции.Контакты России с другими странами также ставят под сомнение одну из основных частей стратегии США по завершению конфликта на Украине, целью которой была "дипломатическая и экономическая изоляция" РФ. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем. Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте, после чего посетил Республику Конго, Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".

https://ria.ru/20220729/razgovor-1805839137.html

https://ria.ru/20220729/krizis-1805739106.html

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сергей лавров, владимир путин, энтони блинкен, россия, сша, москва, нато, джо байден