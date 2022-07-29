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ВТБ поддержит инвестпроекты импортозамещения в Калининградской области - РИА Новости, 29.07.2022
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ВТБ поддержит инвестпроекты импортозамещения в Калининградской области
ВТБ поддержит инвестпроекты импортозамещения в Калининградской области - РИА Новости, 29.07.2022
ВТБ поддержит инвестпроекты импортозамещения в Калининградской области
ВТБ профинансирует два импортозамещающих инвестпроекта калининградской компании "Атлантис" − по строительству молочного завода и завода панировочных смесей,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:53
2022-07-29T16:53
втб
калининградская область
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. ВТБ профинансирует два импортозамещающих инвестпроекта калининградской компании "Атлантис" − по строительству молочного завода и завода панировочных смесей, сообщает пресс-служба банка.Соглашение об этом подписали в рамках выставки "Всероссийский день поля 2022" заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор ГК "Атлантис" Бхагат Кешав. В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.На новых предприятиях будет создано более 1 тысячи дополнительных рабочих мест. На производствах планируется выпускать более 300 видов продукции, в том числе сыр, молочные продукты, муку, панировочные сухари и другие. Общий объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей."Поддержка АПК и проектов по импортозамещению остается стратегической задачей ВТБ как системообразующего банка. На финансирование предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства в регионах России у нас приходится более 20% по объему кредитов среднему и малому бизнесу. Мы обладаем значительным опытом работы с этим сектором и готовы делиться накопленной отраслевой экспертизой в ходе организации промышленных производств. В текущих условиях международных ограничений новые проекты в сфере импортозамещения АПК особенно актуальны для Калининградской области. Поэтому уверен, что участие ВТБ и содействие регионального правительства позволят ГК "Атлантис" успешно и в короткие сроки решить задачи по выводу на рынок качественных и востребованных у населения продуктов питания", − заявил Бортников.По словам Алиханова, АПК региона за последние 10 лет совершил существенный рывок в своем развитии."В работе по дальнейшему укреплению продовольственной безопасности региона для нас очень важна поддержка банка ВТБ, с которым у нас выстроены давние конструктивные взаимоотношения. Мы рассчитываем, что реализация новых масштабных инвестпроектов ГК "Атлантис" повлечет значительный социально-экономический эффект для нашей области", − сказал он.Гендиректор ГК "Атлантис" сообщил, что компания, резидент особой экономической зоны, представляет собой большой производственный комплекс из нескольких действующих заводов. За 7 лет было открыто 5 заводов. Продукция новых производств будет в том числе поставляться в крупнейшие сети быстрого питания. Компания не планирует останавливаться на достигнутом, в планах дальнейшее развитие, строительство новых заводов и расширение ассортимента выпускаемой продукции, отметил Кешав.
https://ria.ru/20220715/vychety-1802700285.html
https://ria.ru/20220720/podderzhka-1803733446.html
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втб, калининградская область, россия, новости компаний - экономика
16:53 29.07.2022
 

ВТБ поддержит инвестпроекты импортозамещения в Калининградской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. ВТБ профинансирует два импортозамещающих инвестпроекта калининградской компании "Атлантис" − по строительству молочного завода и завода панировочных смесей, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение об этом подписали в рамках выставки "Всероссийский день поля 2022" заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор ГК "Атлантис" Бхагат Кешав. В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 13:47
ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов
На новых предприятиях будет создано более 1 тысячи дополнительных рабочих мест. На производствах планируется выпускать более 300 видов продукции, в том числе сыр, молочные продукты, муку, панировочные сухари и другие. Общий объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей.
"Поддержка АПК и проектов по импортозамещению остается стратегической задачей ВТБ как системообразующего банка. На финансирование предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства в регионах России у нас приходится более 20% по объему кредитов среднему и малому бизнесу. Мы обладаем значительным опытом работы с этим сектором и готовы делиться накопленной отраслевой экспертизой в ходе организации промышленных производств. В текущих условиях международных ограничений новые проекты в сфере импортозамещения АПК особенно актуальны для Калининградской области. Поэтому уверен, что участие ВТБ и содействие регионального правительства позволят ГК "Атлантис" успешно и в короткие сроки решить задачи по выводу на рынок качественных и востребованных у населения продуктов питания", − заявил Бортников.
По словам Алиханова, АПК региона за последние 10 лет совершил существенный рывок в своем развитии.
Офис ВЭБ.РФ
20 июля, 14:59
ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий
"В работе по дальнейшему укреплению продовольственной безопасности региона для нас очень важна поддержка банка ВТБ, с которым у нас выстроены давние конструктивные взаимоотношения. Мы рассчитываем, что реализация новых масштабных инвестпроектов ГК "Атлантис" повлечет значительный социально-экономический эффект для нашей области", − сказал он.
Гендиректор ГК "Атлантис" сообщил, что компания, резидент особой экономической зоны, представляет собой большой производственный комплекс из нескольких действующих заводов. За 7 лет было открыто 5 заводов. Продукция новых производств будет в том числе поставляться в крупнейшие сети быстрого питания. Компания не планирует останавливаться на достигнутом, в планах дальнейшее развитие, строительство новых заводов и расширение ассортимента выпускаемой продукции, отметил Кешав.
Стенд банка ВТБ на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:57Петербургский международный экономический форум — 2022
ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино"
 
ВТБКалининградская областьРоссияНовости компаний - Экономика
 
 
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