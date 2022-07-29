https://ria.ru/20220729/inoagenty-1805993960.html
Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац*
Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац* - РИА Новости, 29.07.2022
Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац*
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, трех человек, в том числе писателя Дмитрия Быкова,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:21
2022-07-29T21:21
2022-07-29T21:28
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
дмитрий быков
евгения альбац
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, трех человек, в том числе писателя Дмитрия Быкова, сообщается на сайте ведомства.Согласно данным реестра, 29 июля в список помимо Быкова были добавлены журналист Дмитрий Алешковский и главный редактор издание The New Times Евгения Альбац.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
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министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, дмитрий быков, евгения альбац
21:21 29.07.2022 (обновлено: 21:28 29.07.2022)
Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац*
Минюст включил в список иноагентов Дмитрия Алешковского, Дмитрия Быкова и Евгению Альбац