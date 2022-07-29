https://ria.ru/20220729/inoagenty-1805993960.html

Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац*

Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац* - РИА Новости, 29.07.2022

Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац*

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, трех человек, в том числе писателя Дмитрия Быкова,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:21

2022-07-29T21:21

2022-07-29T21:28

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

дмитрий быков

евгения альбац

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, трех человек, в том числе писателя Дмитрия Быкова, сообщается на сайте ведомства.Согласно данным реестра, 29 июля в список помимо Быкова были добавлены журналист Дмитрий Алешковский и главный редактор издание The New Times Евгения Альбац.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, дмитрий быков, евгения альбац