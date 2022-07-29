https://ria.ru/20220729/inflyatsiya-1805818014.html
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей - РИА Новости, 29.07.2022
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в июле до 8,9 процента, следует из предварительной оценки Евростата. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:04
2022-07-29T12:04
2022-07-29T13:05
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в июле до 8,9 процента, следует из предварительной оценки Евростата.Таким образом, показатель в очередной раз обновил максимум за всю историю наблюдений.В июне инфляция составила 8,6 процента, и аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что в июле она сохранится на том же уровне. Тем не менее только за этот месяц потребительские цены увеличились на 0,1 процента. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,7 до четырех процентов.Как уточнял Евростат, в июне самая высокая инфляция отмечалась в Эстонии — 22 процента. Следом шли Литва — 20,5 и Латвия — 19,2 процента. Наиболее низкие показатели зафиксированы на Мальте и во Франции — 6,1 и 6,5 процента соответственно.Годом ранее инфляция в еврозоне составляла всего 2,2 процента годовых. Но с ноября показатель ежемесячно бьет рекорды.
https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть
12:04 29.07.2022 (обновлено: 13:05 29.07.2022)
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до рекордных 8,9 процента
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в июле до 8,9 процента, следует
из предварительной оценки Евростата.
Таким образом, показатель в очередной раз обновил максимум за всю историю наблюдений.
В июне инфляция составила 8,6 процента, и аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что в июле она сохранится на том же уровне.
Тем не менее только за этот месяц потребительские цены увеличились на 0,1 процента. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,7 до четырех процентов.
Как уточнял Евростат
, в июне самая высокая инфляция отмечалась в Эстонии
— 22 процента. Следом шли Литва
— 20,5 и Латвия
— 19,2 процента. Наиболее низкие показатели зафиксированы на Мальте
и во Франции
— 6,1 и 6,5 процента соответственно.
Годом ранее инфляция в еврозоне составляла всего 2,2 процента годовых. Но с ноября показатель ежемесячно бьет рекорды.