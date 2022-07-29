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Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье

Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2022

Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье

В Подмосковье открылся гериатрический контакт-центр. Его создали на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Этой информацией поделилась первый РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:10

2022-07-29T16:10

2022-07-29T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июл –РИА Новости. В Подмосковье открылся гериатрический контакт-центр. Его создали на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Этой информацией поделилась первый зампред правительства области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Контакт-центр будет работать в будние дни с 09:00 до 16:00 часов. В задачи сотрудников центра войдет информирование пожилых людей и их родственников о том, какую медицинскую помощь они имеют право получить, а также смогут записывать их на телемедицинские консультации."Операторы подскажут, как получить стационарное или амбулаторное лечение в госпитале для ветеранов войн пожилым людям, пройти диагностику, запишут на телемедицинскую консультацию", –отметила зампред.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)