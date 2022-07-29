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Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2022
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Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье
Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2022
Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье
В Подмосковье открылся гериатрический контакт-центр. Его создали на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Этой информацией поделилась первый РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:10
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июл –РИА Новости. В Подмосковье открылся гериатрический контакт-центр. Его создали на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Этой информацией поделилась первый зампред правительства области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Контакт-центр будет работать в будние дни с 09:00 до 16:00 часов. В задачи сотрудников центра войдет информирование пожилых людей и их родственников о том, какую медицинскую помощь они имеют право получить, а также смогут записывать их на телемедицинские консультации."Операторы подскажут, как получить стационарное или амбулаторное лечение в госпитале для ветеранов войн пожилым людям, пройти диагностику, запишут на телемедицинскую консультацию", –отметила зампред.
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московская область (подмосковье)
16:10 29.07.2022 (обновлено: 16:11 29.07.2022)
 

Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПожилая женщина разговаривает по мобильному телефону у подъезда своего дома
Пожилая женщина разговаривает по мобильному телефону у подъезда своего дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июл –РИА Новости. В Подмосковье открылся гериатрический контакт-центр. Его создали на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Этой информацией поделилась первый зампред правительства области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".
Контакт-центр будет работать в будние дни с 09:00 до 16:00 часов. В задачи сотрудников центра войдет информирование пожилых людей и их родственников о том, какую медицинскую помощь они имеют право получить, а также смогут записывать их на телемедицинские консультации.
"Операторы подскажут, как получить стационарное или амбулаторное лечение в госпитале для ветеранов войн пожилым людям, пройти диагностику, запишут на телемедицинскую консультацию", –отметила зампред.
 
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