https://ria.ru/20220729/gpozhilye-1805900015.html
Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье
Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2022
Контакт-центр помощи пожилым пациентам открыли в Подмосковье
В Подмосковье открылся гериатрический контакт-центр. Его создали на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Этой информацией поделилась первый РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:10
2022-07-29T16:10
2022-07-29T16:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749224072_0:177:2777:1739_1920x0_80_0_0_b2478aaa8f76a2202984c4e2b982f877.jpg
МОСКВА, 29 июл –РИА Новости. В Подмосковье открылся гериатрический контакт-центр. Его создали на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Этой информацией поделилась первый зампред правительства области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Контакт-центр будет работать в будние дни с 09:00 до 16:00 часов. В задачи сотрудников центра войдет информирование пожилых людей и их родственников о том, какую медицинскую помощь они имеют право получить, а также смогут записывать их на телемедицинские консультации."Операторы подскажут, как получить стационарное или амбулаторное лечение в госпитале для ветеранов войн пожилым людям, пройти диагностику, запишут на телемедицинскую консультацию", –отметила зампред.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749224072_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_e7146757709593eae7e787eeca793457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 июл –РИА Новости.
В Подмосковье открылся гериатрический контакт-центр. Его создали на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Этой информацией поделилась первый зампред правительства области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"
.
Контакт-центр будет работать в будние дни с 09:00 до 16:00 часов. В задачи сотрудников центра войдет информирование пожилых людей и их родственников о том, какую медицинскую помощь они имеют право получить, а также смогут записывать их на телемедицинские консультации.
"Операторы подскажут, как получить стационарное или амбулаторное лечение в госпитале для ветеранов войн пожилым людям, пройти диагностику, запишут на телемедицинскую консультацию", –отметила зампред.