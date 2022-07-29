https://ria.ru/20220729/gospitalizatsiya-1805868029.html

Никому из пострадавших в хостеле в Москве не требовалась госпитализация

Никому из пострадавших в хостеле в Москве не требовалась госпитализация - РИА Новости, 29.07.2022

Никому из пострадавших в хостеле в Москве не требовалась госпитализация

Всем пострадавшим в хостеле в Москве на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не требовалась, сообщили РИА Новости в столичном... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:36

2022-07-29T14:36

2022-07-29T14:36

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Всем пострадавшим в хостеле в Москве на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не требовалась, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения."На место пожара, произошедшего ночью в хостеле на Алма-Атинской улице, незамедлительно в течение 5-6 минут прибыли бригады территориального Центра медицины катастроф города Москвы и скорой. Всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не требовалась", - сообщили в департаменте.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах агентству сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805327635.html

москва

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы