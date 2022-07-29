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Никому из пострадавших в хостеле в Москве не требовалась госпитализация - РИА Новости, 29.07.2022
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Никому из пострадавших в хостеле в Москве не требовалась госпитализация
Никому из пострадавших в хостеле в Москве не требовалась госпитализация - РИА Новости, 29.07.2022
Никому из пострадавших в хостеле в Москве не требовалась госпитализация
Всем пострадавшим в хостеле в Москве на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не требовалась, сообщили РИА Новости в столичном... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:36
2022-07-29T14:36
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Всем пострадавшим в хостеле в Москве на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не требовалась, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения."На место пожара, произошедшего ночью в хостеле на Алма-Атинской улице, незамедлительно в течение 5-6 минут прибыли бригады территориального Центра медицины катастроф города Москвы и скорой. Всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не требовалась", - сообщили в департаменте.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах агентству сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
14:36 29.07.2022
 
Никому из пострадавших в хостеле в Москве не требовалась госпитализация

Депздрав: никому из пострадавших в московском хостеле госпитализация не требовалась

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Всем пострадавшим в хостеле в Москве на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не требовалась, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения.
"На место пожара, произошедшего ночью в хостеле на Алма-Атинской улице, незамедлительно в течение 5-6 минут прибыли бригады территориального Центра медицины катастроф города Москвы и скорой. Всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не требовалась", - сообщили в департаменте.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах агентству сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
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