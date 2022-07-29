https://ria.ru/20220729/genotsid-1805853756.html

В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У"

В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У" - РИА Новости, 29.07.2022

В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У"

Генпрокуратура Луганской Народной республики сообщила, что возбудит уголовное дело по статье "Геноцид" после обстрела украинскими войсками поселка городского... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:53

2022-07-29T13:53

2022-07-29T13:53

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской Народной республики сообщила, что возбудит уголовное дело по статье "Геноцид" после обстрела украинскими войсками поселка городского типа Сватово ракетным комплексом "Точка-У", в результате которого пострадали три человека.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило об обстреле Сватово со стороны украинских войск с применением "Точки-У". В результате обстрела пострадали три мирных жителя, четыре дома получили повреждения.По данным Генпрокуратуры ЛНР, Генеральный прокурор республики поручил следователям выехать на место обстрела с целью документирования преступления, совершенного войсками Украины."По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220713/gerashenko-1800471861.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, сватово, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр