https://ria.ru/20220729/genotsid-1805853756.html
В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У"
В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У" - РИА Новости, 29.07.2022
В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У"
Генпрокуратура Луганской Народной республики сообщила, что возбудит уголовное дело по статье "Геноцид" после обстрела украинскими войсками поселка городского... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:53
2022-07-29T13:53
2022-07-29T13:53
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской Народной республики сообщила, что возбудит уголовное дело по статье "Геноцид" после обстрела украинскими войсками поселка городского типа Сватово ракетным комплексом "Точка-У", в результате которого пострадали три человека.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило об обстреле Сватово со стороны украинских войск с применением "Точки-У". В результате обстрела пострадали три мирных жителя, четыре дома получили повреждения.По данным Генпрокуратуры ЛНР, Генеральный прокурор республики поручил следователям выехать на место обстрела с целью документирования преступления, совершенного войсками Украины."По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сватово, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У"
Генпрокуратура ЛНР возбудит дело по статье "Геноцид" после обстрела Сватово "Точкой-У"