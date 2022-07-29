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В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У" - РИА Новости, 29.07.2022
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https://ria.ru/20220729/genotsid-1805853756.html
В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У"
В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У" - РИА Новости, 29.07.2022
В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У"
Генпрокуратура Луганской Народной республики сообщила, что возбудит уголовное дело по статье "Геноцид" после обстрела украинскими войсками поселка городского... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:53
2022-07-29T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сватово
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской Народной республики сообщила, что возбудит уголовное дело по статье "Геноцид" после обстрела украинскими войсками поселка городского типа Сватово ракетным комплексом "Точка-У", в результате которого пострадали три человека.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило об обстреле Сватово со стороны украинских войск с применением "Точки-У". В результате обстрела пострадали три мирных жителя, четыре дома получили повреждения.По данным Генпрокуратуры ЛНР, Генеральный прокурор республики поручил следователям выехать на место обстрела с целью документирования преступления, совершенного войсками Украины."По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, сватово, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:53 29.07.2022
 
В ЛНР возбудят дело о геноциде после обстрела Сватово "Точкой-У"

Генпрокуратура ЛНР возбудит дело по статье "Геноцид" после обстрела Сватово "Точкой-У"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости
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Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской Народной республики сообщила, что возбудит уголовное дело по статье "Геноцид" после обстрела украинскими войсками поселка городского типа Сватово ракетным комплексом "Точка-У", в результате которого пострадали три человека.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило об обстреле Сватово со стороны украинских войск с применением "Точки-У". В результате обстрела пострадали три мирных жителя, четыре дома получили повреждения.
По данным Генпрокуратуры ЛНР, Генеральный прокурор республики поручил следователям выехать на место обстрела с целью документирования преступления, совершенного войсками Украины.
"По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
Жительница дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:25Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Ирины ГеращенкоПохороны детей, погибших от украинских обстрелов, школьники, в рюкзаках которых осколки снарядов, одинокие старики в разрушенных ударами артиллерии домах — все это увидела в Донбассе фотограф РИА Новости Ирина Геращенко.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСватовоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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