Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета
Правительство Франции: страна хочет заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция по плану должна заполнить стратегические хранилища газом на 85% к концу лета, но будет стремиться к 100-процентной заполняемости к концу сезона, заявил в пятницу официальный представитель французского кабмина Оливье Веран.
"Россия резко сократила поставки своего газа… Мы задействовали все рычаги, чтобы снизить зависимость от российских газа и нефти. В том числе мы ускорили заполнение наших газохранилищ. Мы ожидаем, что они будут заполнены на 85% к концу лета, но все-таки хотели бы, чтобы они были заполнены к концу лета на 100%", - сказал Веран на правительственном брифинге.
При этом ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что полностью заполнить стратегические газохранилища в стране планируется к 1 ноября.