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Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета - РИА Новости, 29.07.2022
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Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета
Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета - РИА Новости, 29.07.2022
Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета
Франция по плану должна заполнить стратегические хранилища газом на 85% к концу лета, но будет стремиться к 100-процентной заполняемости к концу сезона, заявил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:23
2022-07-29T15:23
экономика
франция
природный газ
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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция по плану должна заполнить стратегические хранилища газом на 85% к концу лета, но будет стремиться к 100-процентной заполняемости к концу сезона, заявил в пятницу официальный представитель французского кабмина Оливье Веран.При этом ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что полностью заполнить стратегические газохранилища в стране планируется к 1 ноября.
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экономика, франция, природный газ
15:23 29.07.2022
 
Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета

Правительство Франции: страна хочет заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция по плану должна заполнить стратегические хранилища газом на 85% к концу лета, но будет стремиться к 100-процентной заполняемости к концу сезона, заявил в пятницу официальный представитель французского кабмина Оливье Веран.
"Россия резко сократила поставки своего газа… Мы задействовали все рычаги, чтобы снизить зависимость от российских газа и нефти. В том числе мы ускорили заполнение наших газохранилищ. Мы ожидаем, что они будут заполнены на 85% к концу лета, но все-таки хотели бы, чтобы они были заполнены к концу лета на 100%", - сказал Веран на правительственном брифинге.
При этом ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что полностью заполнить стратегические газохранилища в стране планируется к 1 ноября.
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