https://ria.ru/20220729/gaz-1805880137.html

Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета

Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета - РИА Новости, 29.07.2022

Франция планирует заполнить газохранилища на сто процентов к концу лета

Франция по плану должна заполнить стратегические хранилища газом на 85% к концу лета, но будет стремиться к 100-процентной заполняемости к концу сезона, заявил... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:23

2022-07-29T15:23

2022-07-29T15:23

экономика

франция

природный газ

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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция по плану должна заполнить стратегические хранилища газом на 85% к концу лета, но будет стремиться к 100-процентной заполняемости к концу сезона, заявил в пятницу официальный представитель французского кабмина Оливье Веран.При этом ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что полностью заполнить стратегические газохранилища в стране планируется к 1 ноября.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805009909.html

франция

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, франция, природный газ