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Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии

Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии - РИА Новости, 29.07.2022

Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии

специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева завоевала "золото" на XXI межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Памяти Александра... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:30

2022-07-29T13:30

2022-07-29T13:30

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межрегиональный конкурс репортажной фотографии "памяти александра ефремова"

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Москва, 29 июл – РИА Новости. Серия "Мариуполь: напряжение" специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева завоевала "золото" на XXI межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Жюри, которое в 2022 году возглавил также фотожурналист РИА Новости – Валерий Мельников, отметило серию Питалева, снятую весной 2022 года во время проведения СВО на территории ДНР, в главной конкурсной номинации "Федеральный репортаж".Конкурс "Памяти Александра Ефремова" был учрежден в Тюмени в 2001 году и носит имя талантливого фоторепортера, погибшего 12 мая 2000 года от взрыва бандитского фугаса в г. Грозном (Чеченская Республика). За прошедшие более чем двадцать лет он вырос из областного до всероссийского. Экспертное жюри конкурса отсмотрело в 2022 году в шести творческих номинациях более четырехсот заявок из России, Белоруссии и Индии. Награждение победителей и открытие выставки лауреатов традиционно проходят 29 июля, в день рождения Александра Ефремова, на его малой родине в Тобольске.Илья Питалев – один из самых титулованных российских фотожурналистов, лауреат таких престижных профессиональных премий, как Sony World Photography Awards, NPPA — Best of Photojournalism, "Золотой глаз России", News Photo Awards, "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ". В фотожурналистику Илья пришел в 1986 году, с 2006 года является специальным фотокорреспондентом РИА Новости.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.

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Алёна Пава

миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, фото, межрегиональный конкурс репортажной фотографии "памяти александра ефремова", днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, мариуполь