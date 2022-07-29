Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии
© РИА Новости / Илья ПиталевПамятник писателю Владимиру Короленко у разрушенного жилого дома в Мариуполе
Москва, 29 июл – РИА Новости. Серия "Мариуполь: напряжение" специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева завоевала "золото" на XXI межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Жюри, которое в 2022 году возглавил также фотожурналист РИА Новости – Валерий Мельников, отметило серию Питалева, снятую весной 2022 года во время проведения СВО на территории ДНР, в главной конкурсной номинации "Федеральный репортаж".
Сам автор серии так рассказал о съемке: "Я снимал эту серию в то время, когда в городе еще шли бои. Они продолжались и в жилых кварталах Мариуполя, и на подступах к заводам - имени Ильича и "Азовстали". В какой- то момент одна из городских больниц Мариуполя оказалась вблизи быстро меняющейся линии фронта. В больнице оставались люди. Местные жители, потерявшие жилье и укрывавшиеся в ее стенах, пациенты, многие из которых не могли передвигаться самостоятельно. Бойцы народной милиции ДНР, обычные мобилизованные, еще совсем недавно представители мирных профессий, оказавшиеся на передовой, вывозили людей, оказавшихся в опасности, в тыл. Готовность бойцов прийти на помощь, их самоотверженность, оказали на меня большое впечатление во время работы в республике. Это впечатление я стремился оставить в фотографиях".
© РИА Новости / Илья ПиталевБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. На дальнем плане – металлургический комбинат "Азовсталь"
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Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. На дальнем плане – металлургический комбинат "Азовсталь"
© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие 4-го стрелкового батальона 107-го стрелкового полка Народной милиции ДНР эвакуируют пациентку городской психиатрической больницы №7 в Мариуполе (больница находится на передовой линии в Левобережном районе).
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Военнослужащие 4-го стрелкового батальона 107-го стрелкового полка Народной милиции ДНР эвакуируют пациентку городской психиатрической больницы №7 в Мариуполе (больница находится на передовой линии в Левобережном районе).
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Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. На дальнем плане – металлургический комбинат "Азовсталь"
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Военнослужащие 4-го стрелкового батальона 107-го стрелкового полка Народной милиции ДНР эвакуируют пациентку городской психиатрической больницы №7 в Мариуполе (больница находится на передовой линии в Левобережном районе).
Конкурс "Памяти Александра Ефремова" был учрежден в Тюмени в 2001 году и носит имя талантливого фоторепортера, погибшего 12 мая 2000 года от взрыва бандитского фугаса в г. Грозном (Чеченская Республика). За прошедшие более чем двадцать лет он вырос из областного до всероссийского. Экспертное жюри конкурса отсмотрело в 2022 году в шести творческих номинациях более четырехсот заявок из России, Белоруссии и Индии. Награждение победителей и открытие выставки лауреатов традиционно проходят 29 июля, в день рождения Александра Ефремова, на его малой родине в Тобольске.
Илья Питалев – один из самых титулованных российских фотожурналистов, лауреат таких престижных профессиональных премий, как Sony World Photography Awards, NPPA — Best of Photojournalism, "Золотой глаз России", News Photo Awards, "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ". В фотожурналистику Илья пришел в 1986 году, с 2006 года является специальным фотокорреспондентом РИА Новости.
7 сентября 2021, 18:50Корреспондент РИА Новости победил в Международном конкурсе эссе
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