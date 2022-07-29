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Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии - РИА Новости, 29.07.2022
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Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии
Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии - РИА Новости, 29.07.2022
Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии
специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева завоевала "золото" на XXI межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Памяти Александра... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:30
2022-07-29T13:30
миа "россия сегодня"
риа новости
новости агентства
фото
межрегиональный конкурс репортажной фотографии "памяти александра ефремова"
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
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Москва, 29 июл – РИА Новости. Серия "Мариуполь: напряжение" специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева завоевала "золото" на XXI межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Жюри, которое в 2022 году возглавил также фотожурналист РИА Новости – Валерий Мельников, отметило серию Питалева, снятую весной 2022 года во время проведения СВО на территории ДНР, в главной конкурсной номинации "Федеральный репортаж".Конкурс "Памяти Александра Ефремова" был учрежден в Тюмени в 2001 году и носит имя талантливого фоторепортера, погибшего 12 мая 2000 года от взрыва бандитского фугаса в г. Грозном (Чеченская Республика). За прошедшие более чем двадцать лет он вырос из областного до всероссийского. Экспертное жюри конкурса отсмотрело в 2022 году в шести творческих номинациях более четырехсот заявок из России, Белоруссии и Индии. Награждение победителей и открытие выставки лауреатов традиционно проходят 29 июля, в день рождения Александра Ефремова, на его малой родине в Тобольске.Илья Питалев – один из самых титулованных российских фотожурналистов, лауреат таких престижных профессиональных премий, как Sony World Photography Awards, NPPA — Best of Photojournalism, "Золотой глаз России", News Photo Awards, "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ". В фотожурналистику Илья пришел в 1986 году, с 2006 года является специальным фотокорреспондентом РИА Новости.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
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Алёна Пава
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РИА Новости
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миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, фото, межрегиональный конкурс репортажной фотографии "памяти александра ефремова", днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, мариуполь
13:30 29.07.2022
 

Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии

© РИА Новости / Илья ПиталевПамятник писателю Владимиру Короленко у разрушенного жилого дома в Мариуполе
Памятник писателю Владимиру Короленко у разрушенного жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
Москва, 29 июл – РИА Новости. Серия "Мариуполь: напряжение" специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева завоевала "золото" на XXI межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Жюри, которое в 2022 году возглавил также фотожурналист РИА Новости – Валерий Мельников, отметило серию Питалева, снятую весной 2022 года во время проведения СВО на территории ДНР, в главной конкурсной номинации "Федеральный репортаж".
Сам автор серии так рассказал о съемке: "Я снимал эту серию в то время, когда в городе еще шли бои. Они продолжались и в жилых кварталах Мариуполя, и на подступах к заводам - имени Ильича и "Азовстали". В какой- то момент одна из городских больниц Мариуполя оказалась вблизи быстро меняющейся линии фронта. В больнице оставались люди. Местные жители, потерявшие жилье и укрывавшиеся в ее стенах, пациенты, многие из которых не могли передвигаться самостоятельно. Бойцы народной милиции ДНР, обычные мобилизованные, еще совсем недавно представители мирных профессий, оказавшиеся на передовой, вывозили людей, оказавшихся в опасности, в тыл. Готовность бойцов прийти на помощь, их самоотверженность, оказали на меня большое впечатление во время работы в республике. Это впечатление я стремился оставить в фотографиях".
© РИА Новости / Илья ПиталевБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. На дальнем плане – металлургический комбинат "Азовсталь"
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат на крыше здания в Мариуполе
1 из 4
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. На дальнем плане – металлургический комбинат "Азовсталь"
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие 4-го стрелкового батальона 107-го стрелкового полка Народной милиции ДНР эвакуируют пациентку городской психиатрической больницы №7 в Мариуполе (больница находится на передовой линии в Левобережном районе).
Военнослужащие 4-го стрелкового батальона 107-го стрелкового полка Народной милиции ДНР эвакуируют пациентку городской психиатрической больницы №7 в Мариуполе (больница находится на передовой линии в Левобережном районе)
2 из 4
Военнослужащие 4-го стрелкового батальона 107-го стрелкового полка Народной милиции ДНР эвакуируют пациентку городской психиатрической больницы №7 в Мариуполе (больница находится на передовой линии в Левобережном районе).
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевМирные жители выходят из района Мариуполя, в котором идет бой
Мирные жители выходят из района Мариуполя, в котором идет бой
3 из 4
Мирные жители выходят из района Мариуполя, в котором идет бой
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевЖители Мариуполя в подвале дома в Левобережном районе
Жители Мариуполя в подвале дома в Левобережном районе
4 из 4
Жители Мариуполя в подвале дома в Левобережном районе
© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 4
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. На дальнем плане – металлургический комбинат "Азовсталь"
© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 4
Военнослужащие 4-го стрелкового батальона 107-го стрелкового полка Народной милиции ДНР эвакуируют пациентку городской психиатрической больницы №7 в Мариуполе (больница находится на передовой линии в Левобережном районе).
© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 4
Мирные жители выходят из района Мариуполя, в котором идет бой
© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 4
Жители Мариуполя в подвале дома в Левобережном районе
© РИА Новости / Илья Питалев
Конкурс "Памяти Александра Ефремова" был учрежден в Тюмени в 2001 году и носит имя талантливого фоторепортера, погибшего 12 мая 2000 года от взрыва бандитского фугаса в г. Грозном (Чеченская Республика). За прошедшие более чем двадцать лет он вырос из областного до всероссийского. Экспертное жюри конкурса отсмотрело в 2022 году в шести творческих номинациях более четырехсот заявок из России, Белоруссии и Индии. Награждение победителей и открытие выставки лауреатов традиционно проходят 29 июля, в день рождения Александра Ефремова, на его малой родине в Тобольске.
Илья Питалев – один из самых титулованных российских фотожурналистов, лауреат таких престижных профессиональных премий, как Sony World Photography Awards, NPPA — Best of Photojournalism, "Золотой глаз России", News Photo Awards, "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ". В фотожурналистику Илья пришел в 1986 году, с 2006 года является специальным фотокорреспондентом РИА Новости.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября 2021, 18:50
Корреспондент РИА Новости победил в Международном конкурсе эссе
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
 
МИА "Россия сегодня"РИА НовостиНовости агентстваФотоМежрегиональный конкурс репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова"ДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонбассМариуполь
 
 
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