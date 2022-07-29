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Орбан предупредил об опасности перехода на военную экономику из-за санкций - РИА Новости, 29.07.2022
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Орбан предупредил об опасности перехода на военную экономику из-за санкций
Орбан предупредил об опасности перехода на военную экономику из-за санкций - РИА Новости, 29.07.2022
Орбан предупредил об опасности перехода на военную экономику из-за санкций
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Брюссель не изменит санкционную стратегию, с октября вся Европа окажется в ситуации военной экономики. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:24
2022-07-29T10:24
россия
санкции в отношении россии
экономика
венгрия
цены на нефть
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Брюссель не изменит санкционную стратегию, с октября вся Европа окажется в ситуации военной экономики."Стратегия, на которой основывалось наше поведение, ослабла, провалилась, ее больше нет. Если Брюссель не изменит стратегию, то с октября следует ожидать военной экономики во всей Европе... Санкции и поставка оружия не приводят к результату. Люди обычно не идут тушить пожар огнеметами", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, новая стратегия должна заключаться в стремлении к мирным переговорам, которые должны вести с Россией США, поскольку именно они финансируют конфликт.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, санкции в отношении россии, экономика, венгрия, цены на нефть, виктор орбан, евросоюз
10:24 29.07.2022
 
Орбан предупредил об опасности перехода на военную экономику из-за санкций

Орбан: при нынешней санкционной политике к октябрю Европу ждет военная экономика

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Брюссель не изменит санкционную стратегию, с октября вся Европа окажется в ситуации военной экономики.
"Стратегия, на которой основывалось наше поведение, ослабла, провалилась, ее больше нет. Если Брюссель не изменит стратегию, то с октября следует ожидать военной экономики во всей Европе... Санкции и поставка оружия не приводят к результату. Люди обычно не идут тушить пожар огнеметами", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, новая стратегия должна заключаться в стремлении к мирным переговорам, которые должны вести с Россией США, поскольку именно они финансируют конфликт.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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РоссияСанкции в отношении РоссииЭкономикаВенгрияЦены на нефтьВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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